Η ανακοίνωση της AEGEAN για την πτήση Ρόδος – Κάρπαθος

Ανακοίνωση εξέδωσε η AEGEAN αναφορικά με το περιστατικό σε πτήση της Olympic Air από τη Ρόδο προς την Κάρπαθο. Το αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναστροφή και επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης λίγο μετά την απογείωση, καθώς ο κυβερνήτης ανέφερε πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN, η πτήση 094 της Olympic Air (αεροσκάφος ATR42) με 33 επιβάτες και 3μελές πλήρωμα, παρουσίασε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή της.

Η ανακοίνωση

Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.