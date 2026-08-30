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«Θαύμα» στις λάσπες του Νεπάλ – Το βίντεο με τη διάσωση της 6χρονης Μανίσα που προκαλεί δέος

Ένα εξάχρονο κορίτσι, η Μανίσα, διασώθηκε στο Νεπάλ μετά από 60 ώρες εγκλωβισμού κάτω από τις λάσπες, όταν ένας αστυνομικός άκουσε το κλάμα της. Οι διασώστες την απελευθέρωσαν από την περιοχή Τιμούρε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά η τύχη των γονέων της παραμένει άγνωστη.

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Διεθνή Νέα

ΚΟΡΙΤΣΙ ΝΕΠΑΛ
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Το εξάχρονο κορίτσι βρισκόταν θαμμένο κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ για περισσότερες από 60 ώρες. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι δυνάμεις του το εγκατέλειπαν. Μέχρι που ένας από τους άνδρες της ένοπλης αστυνομικής δύναμης του Νεπάλ, άκουσε το κλάμα του μικρού κοριτσιού και ο εφιάλτης άρχισε να υποχωρεί…

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Οι εικόνες από την περιοχή στο Τιμούρε όπου βρισκόταν το σπίτι της Μανίσα, απλά κόβουν την ανάσα και προκαλούν δέος. Οι διασώστες κυριολεκτικά παλεύουν να απελευθερώσουν την μικρή από την κόλασή της και να την επαναφέρουν στη ζωή.

Και τα κατάφεραν

Με πληγές στο πρόσωπο και σκισμένα ρούχα, το μικροκαμωμένο κορμάκι του κοριτσιού βγήκε απ’ όσα το είχαν καταπλακώσει και το οδηγούσαν σε βέβαιο θάνατο…

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Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά… τα δύσκολα για τη Μανίσα δεν τελείωσαν εκεί. Στις αγωνιώδεις εκκλήσεις όσων βοήθησαν για να σωθεί: «Να βρούμε τους γονείς της», κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει καθώς μέχρι τη στιγμή της διάσωσης κανείς από τους δυο της γονείς δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής.

Το θαύμα για τη μικρή Μανίσα συνεχίστηκε..

Αρχικά, το κορίτσι έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο συνοριακό φυλάκιο της APF στο Τιμούρ, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Όπως μεταδίδει το BBC, η 6χρονη η οποία μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Κατμαντού επανενώθηκε με τους γονείς της που νοσηλεύονταν εκεί.

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Η απεσταλμένη του ΕΡΤnews, συγκλονίζει με τη μετάδοση της είδησης…

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