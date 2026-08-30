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Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια – Ανετράπη πλοίο με 279 επιβάτες

Ένα επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik βυθίστηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με συνολικά 279 επιβάτες στο πλοίο. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός ή η κατάστασή τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Κερύνειας, όπου επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik βυθίστηκε.
  • Στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
  • Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, χωρίς επίσημη ανακοίνωση για τον αριθμό ή την κατάστασή τους, ενώ ασθενοφόρα του κατοχικού καθεστώτος βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Κερύνειας, όπου επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik βυθίστηκε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

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Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası και τον ανταποκριτή του Σίγμα στη Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα. Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή της λεγόμενης Ακτοφυλακής, σωστικών σκαφών και αρκετών ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν για βοήθεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός τους ή η κατάσταση της υγείας τους. Ασθενοφόρα του κατοχικού καθεστώτος βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή των διασωθέντων.

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Όπως μεταδίδει το philenews.gr στην Κύπρο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταμαράν, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το υλικό κατασκευής του σκάφους ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα. Αναφέρεται επίσης ότι το πλοίο ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

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Αυτήν την ώρα βρίσκονται σε σε εξέλιξη προσπάθειες διάσωσης για τους 259 επιβάτες και τα 8 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Kıbrıs Postası, ο καπετάνιος του πλοίου, το οποίο έπλεε περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, παρατήρησε ότι το πλοίο έπαιρνε νερό από την πλώρη και προσπάθησε να γυρίσει πίσω, αλλά αυτή η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Συνολικά επέβαιναν 279 άτομα.…

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