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Φωτιά στη Χαλκιδική – Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στην Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος με οχήματα και ελικόπτερο, καθώς και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στην Χαλκιδική.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση, καθώς και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στην Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής .

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