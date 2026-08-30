Φωτιά στη Χαλκιδική – Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στην Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής .