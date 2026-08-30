ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ο λαός θα τους δώσει την απάντηση που τους χρωστάει στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

«Τα “χρωστούμενα” προς τον λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα που η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να υλοποιεί αυτήν την πολιτική, που τσακίζει όλες του τις ανάγκες για να αυξάνονται τα κέρδη των “επενδυτών” και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Στα “χρωστούμενα” της κυβέρνησης, προστίθεται και ο πακτωλός των δισ. που θα πληρώσει τελικά ο λαός, για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του “Ταμείου Ανάκαμψης”, αλλά και τα 600 αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ο “όλος” ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο θα συμβεί και με τα όποια επόμενα “χρηματοδοτικά εργαλεία” της σάπιας, πολεμοκάπηλης ΕΕ, στο όνομα της οποίας πίνουν νερό όλοι τους πλην ΚΚΕ» τονίζει το ΚΚΕ.

«Ο λαός θα τους δώσει την απάντηση που τους χρωστάει στο πανελλαδικό, παλλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5/9 στη ΔΕΘ, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του “εξαγγελίες”, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους τους», υπογραμμίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.