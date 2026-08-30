Φωτιά στην Ηγουμενίτσα – Καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
  • Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ηγουμενίτσας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι η φωτιά οριοθετήθηκε.

 

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