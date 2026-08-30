Συνελήφθη 41χρονος μοτοσικλετιστής που παραβίασε 16 φορές τον Κ.Ο.Κ. στο κέντρο της Αθήνας – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.975 ευρώ

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Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α., ένας 41χρονος αλλοδαπός οδηγός μοτοσυκλέτας που παραβίασε 16 φορές τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Δεν σταμάτησε σε έλεγχο

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έκανα περιπολία στο κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν μοτοσυκλέτα με οδηγό τον 41χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο 41χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά 7 ερυθρούς σηματοδότες ενώ εισήλθε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομους.

Κατά τη διάρκεια της κίνησής του οι αστυνομικοί ακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων ακινητοποιήθηκε η μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ.