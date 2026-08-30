Οδηγός κινείτο ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο

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Συνεχίζονται τα περιστατικά με οδηγούς που κινούνται ανάποδα σε αυτοκινητοδρόμους. Το τελευταία καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook και συγκεκριμένα στην σελίδα «Tesla Fans Greece» δείχνει ένα ΙΧ αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Σχηματαρίου το βράδυ του Σαββάτου (29/8).

Μάλιστα είναι στην αριστερή λωρίδα και ο οδηγός έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

«Αυτό μου συνέβη χθες το βράδυ αργά, στην Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία!!! Μετά την έξοδο για Χαλκίδα!!! Απίστευτο» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

Δείτε το βίντεο