Οδηγός κινείτο ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο

Συνεχίζονται τα περιστατικά με οδηγούς που κινούνται ανάποδα σε αυτοκινητοδρόμους. Το τελευταία καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook και συγκεκριμένα στην σελίδα «Tesla Fans Greece» δείχνει ένα ΙΧ αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Σχηματαρίου το βράδυ του Σαββάτου (29/8).
Μάλιστα είναι στην αριστερή λωρίδα και ο οδηγός έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.
«Αυτό μου συνέβη χθες το βράδυ αργά, στην Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία!!! Μετά την έξοδο για Χαλκίδα!!! Απίστευτο» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.