Ημέρα μνήμης για την Καρδίτσα: 86 χρόνια μετά την μάχη του Ε.Λ.Α.Σ. κατά των Ναζί – Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ημέρα μνήμης η σημερινή για την Καρδίτσα, καθώς συμπληρώνονται 86 χρόνια μετά την μάχη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) κατά των Ναζί που οδήγησαν στην απελευθέρωση της θεσσαλικής πόλης.

Πρόκειται για την μάχη στο Φανάρι τον Αύγουστο του 1944. Σε εκδήλωση που διοργάνωσε και φέτος η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών και ο Δήμος Μουζακίου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης για τους εννέα πεσόντες μαχητές του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.

Το χρονικό της μάχης

Στις 25 Αυγούστου του 1944, οι αντάρτες του ΕΛΑΣ οργάνωσαν σύσκεψη στο δημοτικό σχολείο του Φαναρίου Καρδίτσας, όπου αποφασίστηκε η αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον των Γερμανών και η κατάληψη του σιδηροδρομικού σταθμού του Φαναρίου. Η ευθύνη της επίθεσης ανατέθηκε στον 2ο λόχο του 1/38 Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Διοικητής του λόχου ήταν ο Κώστας Μπάρλας (Γρίβας) από τη Ρεντίνα. Μαζί του ήταν και ο εφεδρικός ΕΛΑΣ του Φαναρίου και της Λοξάδας. Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ κατέβηκαν τον λόφο του χωριού και πλησίασαν τον σιδηροδρομικό σταθμό, τον οποίο φύλαγαν 50 περίπου Γερμανοί στρατιώτες με πολυβολεία και ολμοβολεία.

Οι Γερμανοί όμως αντιλήφθηκαν τους αντάρτες και η μάχη που ακολούθησε ήταν πολύ σκληρή. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, 9 μαχητές του ΕΛΑΣ σκοτώθηκαν ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν. Από τους Γερμανούς τρεις σκοτώθηκαν έξω από το κτίριο ενώ άλλοι μέσα σ’ αυτό. Μετά το τέλος της μάχης, το βράδυ της 26ης Αυγούστου του 1944, οι αντάρτες οπισθοχώρησαν.

Την άλλη μέρα έθαψαν τους νεκρούς ήρωες: Άλλους στον προφήτη Ηλία στα Κανάλια, άλλον στη Λοξάδα και άλλους στα χωριά τους.

Η επίθεση και η μάχη αυτή του ΕΛΑΣ στον γερμανοκρατούμενο σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου Καρδίτσας, είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της φρουράς των Γερμανών με θωρακισμένο τρένο στην Καρδίτσα. Το πρωί της 2ης Σεπτεμβρίου 1944, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και την Καρδίτσα.

Από την πλευρά του ΕΛΑΣ νεκροί έπεσαν οι:

Κώστας Σακελλαρίου επονίτης από τα Κανάλια,

Ηλίας Τσίρας από τον Παλαμά, ανθυπολοχαγός της Σχολής εφέδρων αξιωματικών του ΕΛΑΣ Ρεντίνας,

Βαγγέλης Κουκουλέτσος, από το Ξυνονέρι,

Πηλέας Αλεξουλης, από τη Λάρισα,

Πανταζής Αλμπάνης, από το Πράβι,

Παύλος Ζεϊμπέκης, από τον Βόλο,

Απόστολος Πολύζος, από τη Λοξάδα,

Παναγιώτης Κανέλλος και

Νίκος Δεληγιώργης, ομαδάρχης από τα Βραγγιανά.

Κουτσούμπας: Να φωτιστούν όλες οι ηρωικές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου

Από την Καρδίτσα, όπου βρέθηκε για τις τιμητικές εκδηλώσεις ο Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή, να βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας, μετά την πρόσκληση του Δήμου Μουζακίου και της Ένωσης των Αγραφιωτικών χωριών, για να τιμήσουμε τους μαχητές του ΕΛΑΣ, που έδωσαν, εδώ στο Φανάρι, τον Αύγουστο του 1944, τη νικηφόρα μάχη εναντίων των Γερμανών ναζί. Ανοίγοντας έτσι και τον δρόμο για την απελευθέρωση της Καρδίτσας από τον χιτλεροφασιστικό ζυγό, λίγες μέρες αργότερα».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε: «Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να φωτιστούν ηρωικές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου, σελίδες που έγραψε ο λαός, πιστεύοντας στη δύναμή του, επιλέγοντας μαζικά τον δρόμο της αντίστασης, της οργάνωσης και συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα που θα αποτελέσουν οδηγό για το πώς ο λαός θα βγει νικητής από τις νέες θύελλες που σπέρνει σήμερα το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων».

Αναφερόμενος στα αποκαλυπτήρια του μνημείου πεσόντων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξήρε την προσπάθεια της Κομματικής Οργάνωσης Καρδίτσας του ΚΚΕ, καθώς «τιμά τους Καρδιτσιώτες πρωτοπόρους αγωνιστές του λαού στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ, στον ΔΣΕ, συνολικά την ηρωική δεκαετία του ’40». «Πρόκειται για ένα μνημείο που θα είναι σημείο αναφοράς, ιστορικής μνήμης, διδάγματος, έμπνευσης και κουράγιου στην πάλη της νέας γενιάς και του λαϊκού μας κινήματος στις σημερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες» είπε χαρακτηριστικά ο Γραμματέας του ΚΚΕ.

Για τα υφιστάμενα πολεμικά μέτωπα

Αναφερόμενος στα υφιστάμενα πολεμικά μέτωπα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για «πολεμικά σφαγεία» στα οποία εμπλέκεται η χώρα μας. «Σε αυτά τα πολεμικά σφαγεία μπλέκεται δυστυχώς όλο και περισσότερο και η χώρα μας, με πολλούς τρόπους, με ευθύνη της κυβέρνησης και με τη συναίνεση των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Με αυτή την εμπλοκή, φορτώνουν στον λαό μας και τεράστιο οικονομικό κόστος, αλλά και μεγάλους κινδύνους. Οι περιοχές, για παράδειγμα, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, έχουν πλέον και με τη βούλα μετατραπεί σε στόχους αντιποίνων, όπως εδώ και χρόνια προειδοποιεί το ΚΚΕ», υπογράμμισε.

«Βλέπουμε όλοι με τα μάτια μας πόσο ψεύτικα ήταν τα λόγια για τις δήθεν ‘εγγυήσεις’ που θα μάς προσέφεραν οι ‘ισχυρές συμμαχίες’, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, η στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, είπε: «Με τη νέα απόπειρα ‘γκριζαρίσματος’ του Αιγαίου από τη ΝΑΤΟϊκή ‘σύμμαχο’ Τουρκία, γκρεμίζουν τους μύθους περί ‘προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων’ από τις συμμαχίες αυτές».

Εν όψει κινητοποιήσεων στην ΔΕΘ

Μιλώντας για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε: «Σήμερα, που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολοίπων, καλούν τον λαό και τη νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα ‘κοστολογημένα’ τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες».

«Το ΚΚΕ είναι «στην πρώτη γραμμή, σε κάθε αγώνα των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς, της νεολαίας. Και έτσι θα συνεχίσουμε και μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, καταθέτοντας, όπως πάντα, σε αυτή την υπόθεση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.