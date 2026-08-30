Τραγωδία το μεσημέρι της Κυριακής ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο, καθώς ένα επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με 267 επιβαίνοντες ανετράπη και τελικά βυθίστηκε, οδηγώντας στον θάνατο τουλάχιστον 7 άτομα. 237 άτομα έχουν διασωθεί ενώ 23 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το πλοίο «Filojet» εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια στο λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίνας στη νότια Τουρκία.

Η ιστοσελίδα Kibris Postasi έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο μέσα από το καταμαράν πριν αυτό βυθιστεί. Στα πλάνα αποτυπώνονται ο πανικός και η αγωνία των επιβατών, οι οποίοι διακρίνονται να είναι όρθιοι φορώντας τα σωσίβιά τους, καθώς το πλοίο έχει αρχίσει να παίρνει νερά.

Δείτε το βίντεο: