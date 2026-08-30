Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Στο σημείο ο Ευάγγελος Τουρνάς

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνέδραμε και ο Δήμος Ωρωπού με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Στις 17:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Στον Ωρωπό ο Ευάγγελος Τουρνάς

Στον Ωρωπό μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης κατάσβεσης.

Κατά την παρουσία του στην περιοχή, βρέθηκε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντές που συνδράμουν στην επιχείρηση, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.