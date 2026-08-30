Ευρυτανία: Φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης δύο ανδρών που έπεσαν με αγροτικό σε γκρεμό 50 μέτρων

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στο Φαράγγι της Γάβρινας, κοντά στην τοπική κοινότητα Χρύσω των Αγράφων Ευρυτανίας, για τον απεγκλωβισμό δύο ανδρών, 59 και 83 ετών, που έπεσαν με αγροτικό όχημα σε γκρεμό 50 μέτρων.

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Ευρυτανία, διάσωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 στο Φαράγγι της Γάβρινας στην Ευρυτανία, έπειτα από σοβαρό ατύχημα με αγροτικό όχημα.
  • Οι δύο άνδρες, 59 και 83 ετών, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο, καθώς το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων.
  • Κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι τους προσέγγισαν και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό τους μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

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Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στο Φαράγγι της Γάβρινας, κοντά στην τοπική κοινότητα Χρύσω των Αγράφων Ευρυτανίας έπειτα από σοβαρό ατύχημα με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 30 Αυγούστου 2026 περίπου στις 15:30.

Έπειτα από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου και την 7η ΕΜΑΚ.

Οι 2 άνδρες, 59 και 83 ετών, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων.

Οι Πυροσβέστες τους προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τους μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Στην συνέχεια παρελήφθησαν απο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 30 Αυγούστου 2026.

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