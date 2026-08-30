Άρης Μουγκοπέτρος: Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Γύριζε από πανηγύρι στη Λαμία

Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε στον Άρη Μουγκοπέτρο . Ο γνωστός μουσικός αφέθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα ενώπιον Αυτοφώρου.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο γνωστός μουσικός ακινητοποιήθηκε γύρω στις 9 το πρωί, στην περιοχή του Μακρυγιάννη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ επειδή κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου σταμάτησε και σε αλκοτέστ που του διενεργήθηκε, η πρώτη μέτρηση ήταν 0,71 mg/l, δηλαδή πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ η δεύτερη 0,63.

Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο 1375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 ημέρες.

Σε δήλωσή του έξω από την Ευελπίδων ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου τόνισε: «Έκανα ένα λάθος, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω, αλλά καλό θα είναι όπως βγάζουν το όνομα το δικό μου, να βγάζουν και το όνομα του μοντέλου με τα ναρκωτικά».

Oπως αναφέρει το lamiareport ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου έπαιζε το βράδυ του Σαββάτου σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας (μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή και την Κόνι Μεταξά) και επέστρεφε ξημερώματα στην Αθήνα.