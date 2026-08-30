Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον Ντίμη Μαυρόπουλο – Του φώναζαν οι φίλοι του να κατέβει από το σκάφος

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, τη στιγμή που το σκάφος του άτυχου επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλο έπεσε στα βράχια, συγκλονίζει με τα όσα περιγράφει στον philenews.gr.

Δίχως να πάει ο νους του για όσα θα συμβούν, ο Πανίκος Α., που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το επώνυμό του, πήγε στο σημείο για να φωτογραφήσει την αγριότητα της θάλασσας.

«Όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του», περιγράφει και αναφέρει ότι στο σημείο έφτασαν ακόμη τρία άτομα και όλοι μαζί κινητοποιήθηκαν. «Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Με είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο. Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα. Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι».

Στο σημείο έφτασε εκείνη την ώρα περιπολικό με δύο αστυνομικούς. «Αναλαμβάνουμε εμείς», είπαν.

«Παιδιά πρέπει να τον σώσουμε!»

«Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί και αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται. Ο αστυνομικός μας φώναξε, παιδιά πρέπει να τον σώσουμε. Του φωνάξαμε και βούτηξε στην θάλασσα και τον τραβήξαμε έξω με το σχοινί. Ενδιάμεσα, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και βγήκαν πάνω. Το πλοίο ξεκίνησε τις μηχανές, όμως, όταν προχώρησε για να το πάρει προς τα μέσα, πιάστηκε η λέμβος του μέσα στην προπέλα και άρχισε να βγάζει καπνούς μαύρους και έσβησε». Όπως αναφέρει ο Πανίκος Α., αυτό ήταν το πλοίο που δεν διαλύθηκε στα βράχια και έμεινε άθικτο.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή αριστερά, η οποία ήταν μοιραία»

«Ο Μαυρόπουλος εξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν». Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι το πλοίο ήταν σε τροχιά σύγκρουσης με άλλο πλοίο.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και κτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια. Πήρε 4-5 φορές κλήση για να αναποδογυριστεί και σε εκείνο το σημείο, πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα. Στο μεταξύ, είχε φτάσει και το ελικόπτερο. Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι».

Συνεχίζοντας τη συγκλονιστική αφήγησή του ο Πανίκος Α., αναφέρει ότι η Αστυνομία και το ελικόπτερο επικεντρώθηκαν αμέσως στο πλοίο του Ντίμη, όταν αντιλήφθηκαν τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε. «Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί».

Του φώναζαν να κατέβει από το πλοίο…

Στο σημείο έφτασαν πολλοί φίλοι του Μαυρόπουλου, οι οποίοι του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούσαν να βγει από το πλοίο. «Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο. Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που βούλιαξε. Κρατούσε το κεφάλι του. Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλυτώσουν».