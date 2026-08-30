Κύπρος: To χρονικό της τραγωδίας με θύμα τον επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλο – Βίντεο από το σκάφος του που διαλύθηκε στα βράχια

Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Κυριακής 30/08 έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, όπου έχασε τη ζωή του ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην οδηγός αγώνων ράλι Ντίμης Μαυρόπουλος, όταν το σκάφος που επέβαινε έπεσε στα βράχια εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν το Σάββατο 29/08 στο νησί.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, στο σκάφος βρισκόταν η κόρη αλλά και η σύντροφος του άτυχου επιχειρηματία, τα οποία κατάφεραν να σωθούν αφού πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο 76χρονος επιχειρηματίας φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποίησε το ΚΣΕΔ, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Εθνική Φρουρά.

Όπως μεταδίδει το sigmalive.gr., ο Σταθμός Αγίας Νάπας βρίσκεται στο σημείο και πραγματοποιεί νέες έρευνες, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, καθώς και τα αίτια θανάτου του γνωστού επιχειρηματία.

Ο 76χρονος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, ανασύρθηκε νεκρός από δύτες το απόγευμα του Σαββάτου 29/08 από την θαλάσσια περιοχή Κάβα Γκρέκο. Τα δύο άλλα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, διασώθηκαν ακόμη πέντε άτομα που επέβαιναν σε τρία άλλα σκάφη που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος…

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με την κυπριακή επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη, ενώ ξεχώριζε για την συμμετοχή του με τα κοινά. Δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Αργότερα, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων.

Η σχέση του με το αυτοκίνητο ξεκινά στα έλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες Ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986 κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Η ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, μιας ξεχωριστής και ιδιαίτερα αγαπητής προσωπικότητας της Λεμεσού, που συνέδεσε τη ζωή και τη δράση του με την πόλη.

«Ο Ντίμης Μαυρόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος δραστήριος, δημιουργικός και ανήσυχος. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στον επιχειρηματικό κόσμο της Λεμεσού, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της Κύπρου, αλλά και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.Ως ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους οδηγούς ράλλυ της εποχής του, τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο σε κυπριακές και διεθνείς διοργανώσεις. Τη μεγάλη του αγάπη για το αυτοκίνητο μετέτρεψε αργότερα σε μια σημαντική παρακαταθήκη, δημιουργώντας στη Λεμεσό το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου. Ξεχωριστή ήταν και η σχέση του με το Λεμεσιανό Καρναβάλι. Υπήρξε γνήσιος καρναβαλιστής, άνθρωπος της χαράς και της εξωστρέφειας της πόλης μας και το 2014 φόρεσε το στέμμα του Βασιλιά Καρνάβαλου. Η παρουσία του στις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης παράδοσης της Λεμεσού. Παράλληλα, ενδιαφερόταν ενεργά για τα κοινά και για την πρόοδο της Λεμεσού, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στον δημόσιο διάλογο για την πόλη και το μέλλον της. Η Λεμεσός αποχαιρετά σήμερα έναν δικό της άνθρωπο. Έναν άνθρωπο με πάθος για τη ζωή, για το αυτοκίνητο, για το Καρναβάλι και πάνω απ’ όλα για την πόλη του.Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και ολόκληρη η οικογένεια του Δήμου Λεμεσού εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».

Η επαρχία Λευκωσίας στο «μάτι» της κακοκαιρίας…

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 357 κλήσεις Παγκύπρια, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά στη Λευκωσία. Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων, πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, καθώς και ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους και τις βροχοπτώσεις.

Ένα παιδάκι εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα

Σύμφωνα με το sigmalive,gr., ιδιαίτερη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκάλεσε περιστατικό στον Άγιο Δομέτιο, όπου παιδάκι εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο. Οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν χωρίς να τραυματιστεί.

Στη Λευκωσία καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με συνεργεία της ΑΗΚ να εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών. Παράλληλα, προβλήματα προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι και η κακοκαιρία που πλήττει την Κύπρο, με πτώσεις δέντρων να καταγράφονται στα Εθνικά Δασικά Πάρκα Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας.