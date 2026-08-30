Ισλανδία: Επικράτησε το «όχι» στο δημοψήφισμα – Οι πολίτες απέρριψαν την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RUV.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι Ισλανδοί ψήφισαν κατά της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις και τασσόμενοι με την πλευρά όσων υποστήριζαν ότι τα αλιευτικά ύδατα της χώρας είναι πολύ σημαντικά για να τεθούν σε ρίσκο.

Απογοήτευση στις Βρυξέλλες

Το «όχι» αναμένεται να απογοητεύσει τις Βρυξέλλες, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούσαν την Ισλανδία μια περίπτωση χαμηλού ρίσκου που θα μπορούσε να αμβλύνει τον σκεπτικισμό απέναντι στη διεύρυνση της ΕΕ και να ενισχύσει στρατηγικά το μπλοκ σε μια περίοδο που η ασφάλεια στην Αρκτική βρίσκεται στο επίκεντρο.

H στάση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει το σχέδιο ένταξης ως μια ευκαιρία «ή τώρα ή ποτέ», ενώ η πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταδότιρ είχε δηλώσει στους ψηφοφόρους τον Αύγουστο ότι ένα «όχι» θα έβαζε οριστικά στο αρχείο κάθε σεναριολογία για την ΕΕ.

Τα επιχειρήματα του «Ναι» και του «Όχι»

Όσοι υποστήριζαν το «ναι» δήλωναν ότι η προσχώρηση στην ΕΕ θα μπορούσε να συγκρατήσει τα υψηλά επιτόκια και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε έναν κόσμο που αποσταθεροποιείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας, μίας άλλης αρκτικής νήσου.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του «όχι» τόνιζαν ότι η ένταξη στην ΕΕ θα απειλούσε την εθνική κυριαρχία του νησιού και τα αλιευτικά του ύδατα.

Η εκστρατεία για το δημοψήφισμα τροφοδότησε τον διάλογο σχετικά με τη θέση της Ισλανδίας στον κόσμο, δήλωσε η πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταδότιρ στους δημοσιογράφους αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα το Σάββατο στην πρωτεύουσα.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα. Περιμέναμε χρόνια αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε», ανέφερε η Φροσταδότιρ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή της θα συνεχίσει το έργο της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Το ιστορικό υπόβαθρο

Η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ για πρώτη φορά το 2009, όταν η χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε τη μικρή και ευάλωτη οικονομία της. Ωστόσο, μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση διέκοψε τις συνομιλίες το 2013.

Η γεωπολιτική αναταραχή, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών, προσέδωσε εκ νέου αίσθημα κατεπείγοντος σε ένα ζήτημα που οι Ισλανδοί συζητούν κατά διαστήματα εδώ και δεκαετίες.