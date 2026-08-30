Σέρρες: Νέα επεισόδια στη δομή του Δήμου Σιντικής – Μετανάστες γκρέμισαν και τον τελευταίο φράχτη της Γ’ πτέρυγας

Μία ομάδα εκατό μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο εξεγέρθηκε στη δομή κράτησης της Σιντικής στις Σέρρες το βράδυ του Σαββάτου 29/08, προκαλώντας φθορές με στόχο την έξοδο από τη δομή. Το περιστατικό ακολουθεί μία προηγούμενη εξέγερση μία εβδομάδα νωρίτερα, ενώ τα νέα επεισόδια πυροδοτήθηκαν από τη μεταφορά 50 Αφγανών μεταναστών με διαφορετικό καθεστώς διαβίωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή κράτησης μεταναστών του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, όταν μία ομάδα εκατό μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο εξεγέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου 29/08 με στόχο να φύγει από τη δομή.
  • Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι μετανάστες προκάλεσαν φθορές και γκρέμισαν τον τελευταίο εσωτερικό φράχτη της Γ’ Πτέρυγας. Μία εβδομάδα πριν, είχε σημειωθεί μία ακόμη εξέγερση στην ίδια δομή, η οποία μάλιστα χαρακτηρίστηκε και ως η σφοδρότερη των τελευταίων μηνών.
  • Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι ένας από τους λόγους που πυροδότησαν τα νέα επεισόδια ήταν η μεταφορά 50 Αφγανών μεταναστών από τον Έβρο. Αυτοί οι μετανάστες διαβιούν σε καθεστώς ανοιχτού τύπου Δομή και έχουν δικαίωμα να βγαίνουν έξω από το καμπ, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία ομάδα εκατό μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, οι οποίοι κρατούνται στην προσωρινή δομή μεταναστών του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, εξεγέρθηκαν λίγο μετά τις δέκα το βράδυ του Σαββάτου 29/08 με τελικό στόχο να φύγουν από τη δομή.

Εξέγερση μεταναστών στη δομή της Σιντικής Σερρών – Πληροφορίες ότι έχουν διαφύγει άτομα

Όπως μεταδίδει το thessPost.gr, κατά τη διάρκεια της έντασης η οποία κράτησε αρκετή ώρα, οι μετανάστες προκάλεσαν φθορές και γκρέμισαν και τον τελευταίο εσωτερικό φράχτη της Γ’ Πτέρυγας. Και όλα αυτά ενώ μία εβδομάδα πριν και συγκεκριμένα το Σάββατο 22/08, είχε σημειωθεί μία ακόμη εξέγερση στην ίδια δομή η οποία μάλιστα χαρακτηρίστηκε και ως η σφοδρότερη των τελευταίων μηνών. Δεκαπέντε άτομα που διέφυγαν ακόμη αναζητούνται, ενώ 25 συνελήφθησαν.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΙΝΤΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ

Μετά από εκείνα τα επεισόδια, τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαιτέρως αυξημένα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τι πυροδότησε τα νέα επεισόδια

Αρμόδιες πηγές εξηγούν στο ThessPost.gr ότι ένας από τους λόγους που πυροδότησαν τα νέα επεισόδια ήταν η μεταφορά 50 Αφγανών μεταναστών από τον Έβρο στη Σιντική το πρωί του Σαββάτου 29/08. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν από τον Έβρο στις Σέρρες διαβιούν σε καθεστώς ανοιχτού τύπου Δομή και έχουν δικαίωμα να βγαίνουν έξω από το καμπ, σε αντίθεση με τους 500 μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές που παραμένουν στη Δομή Σιντικής εδώ και έναν χρόνο, χωρίς δικαίωμα εξόδου.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΙΝΤΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ

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