Σέρρες: Νέα επεισόδια στη δομή του Δήμου Σιντικής – Μετανάστες γκρέμισαν και τον τελευταίο φράχτη της Γ’ πτέρυγας

Μία ομάδα εκατό μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, οι οποίοι κρατούνται στην προσωρινή δομή μεταναστών του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, εξεγέρθηκαν λίγο μετά τις δέκα το βράδυ του Σαββάτου 29/08 με τελικό στόχο να φύγουν από τη δομή.

Όπως μεταδίδει το thessPost.gr, κατά τη διάρκεια της έντασης η οποία κράτησε αρκετή ώρα, οι μετανάστες προκάλεσαν φθορές και γκρέμισαν και τον τελευταίο εσωτερικό φράχτη της Γ’ Πτέρυγας. Και όλα αυτά ενώ μία εβδομάδα πριν και συγκεκριμένα το Σάββατο 22/08, είχε σημειωθεί μία ακόμη εξέγερση στην ίδια δομή η οποία μάλιστα χαρακτηρίστηκε και ως η σφοδρότερη των τελευταίων μηνών. Δεκαπέντε άτομα που διέφυγαν ακόμη αναζητούνται, ενώ 25 συνελήφθησαν.

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Μετά από εκείνα τα επεισόδια, τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαιτέρως αυξημένα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τι πυροδότησε τα νέα επεισόδια

Αρμόδιες πηγές εξηγούν στο ThessPost.gr ότι ένας από τους λόγους που πυροδότησαν τα νέα επεισόδια ήταν η μεταφορά 50 Αφγανών μεταναστών από τον Έβρο στη Σιντική το πρωί του Σαββάτου 29/08. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν από τον Έβρο στις Σέρρες διαβιούν σε καθεστώς ανοιχτού τύπου Δομή και έχουν δικαίωμα να βγαίνουν έξω από το καμπ, σε αντίθεση με τους 500 μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές που παραμένουν στη Δομή Σιντικής εδώ και έναν χρόνο, χωρίς δικαίωμα εξόδου.