Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά, στα Γρεβενά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.