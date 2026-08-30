Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά, στα Γρεβενά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.