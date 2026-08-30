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Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών

Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών

Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών, για την κατάσβεση της οποίας έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη δασική έκταση, δυσχεραίνοντας το έργο, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κοζάνης διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά, στα Γρεβενά.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά, στα Γρεβενά.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

 

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