Στην τελική ευθεία το πακέτο της ΔΕΘ: Τι εξετάζεται για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες – Σενάρια για μέτρο-έκπληξη

Διαδοχικές είναι οι συσκέψεις των κυβερνητικών στελεχών για τη διαμόρφωση του πακέτου των μέτρων που θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι και νέες οικογένειες. Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για τη μείωση των φόρων, την ενίσχυση του εισοδήματος και τη στήριξη των επενδύσεων, της απασχόλησης και της στέγασης. Το συνολικό κόστος των μέτρων ενδέχεται να ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά κατά την τετραετία 2027-2030.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πρόσφατα στην «Απογευματινή» πως η ΔΕΘ αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο. «Εκεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μια συνεκτική δέσμη παρεμβάσεων για εκατομμύρια πολίτες: συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους, αγρότες. Στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Η στήριξη της κοινωνίας είναι ισχυρότερη όταν στηρίζεται σε γερά θεμέλια», είχε πει.

Μισθοί, συντάξεις και επιδόματα στο επίκεντρο

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες -και χωρίς να αποκλείεται κάποιο μέτρο-έκπληξη σύμφωνα με ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιβεβαιώσει από το βήμα της ΔΕΘ τον οδικό χάρτη για τη νέα σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Η προσαρμογή αυτή θα επηρεάσει αναλογικά και το δημόσιο (εισαγωγικό μισθό και μισθολογικά κλιμάκια), ενώ παράλληλα εξετάζεται ένα νέο σύστημα πριμ επίτευξης στόχων και η αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων.

Για τους συνταξιούχους σχεδιάζεται οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων από 2,5% έως 2,7% (με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό) από την 1η Ιανουαρίου 2027. Παράλληλα, εξετάζονται αλλαγές στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και η θέσπιση μόνιμης πρόσθετης παροχής για όλους. Τον Νοέμβριο αναμένεται η καταβολή αυξημένου επιδόματος, με πιθανή τροποποίηση στα κριτήρια χορήγησης προκειμένου να υπάρξει διεύρυνση των δικαιούχων, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και αυξήσεις στα κοινωνικά επιδόματα (όπως το Επίδομα Παιδιού και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

Ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και νέο πλαίσιο στα τεκμήρια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες, με μέτρα που στοχεύουν στη μείωση των φόρων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ως κεντρική παρέμβαση προκρίνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία εξετάζεται ως το πρώτο βήμα προς τη σταδιακή πλήρη κατάργησή της.

Δεδομένη θεωρείται η απόφαση για περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διεύρυνση του χρονικού ορίου για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών πέραν της πενταετίας, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και διευκολύνοντας τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό τους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οικονομικό επιτελείο αναζητεί τρόπους φορολογικής ελάφρυνσης χωρίς να υποχωρεί στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, εστιάζοντας σε διορθώσεις στο σύστημα των τεκμηρίων. Με βάση το σχέδιο, συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες και ένας ειδικός αλγόριθμος θα «μετρούν» τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ή ακόμη και σε μη εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, μαζί με την αναθεώρηση των προσαυξήσεων που αφορούν τα χρόνια δραστηριότητας, τον τζίρο και το προσωπικό. Παράλληλα, σχεδιάζεται η διεύρυνση των εξαιρέσεων για τις μικρές επιχειρήσεις και όσους δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στεγαστικό, επιβράβευση συνεπών και πρωτογενής τομέας

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στελέχη του οικονομικού επιτελείου τονίζουν, επίσης, ότι ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στη στεγαστική πολιτική. Σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέους και οικογένειες, με πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός συστήματος επιβράβευσης για όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, όπως, π.χ. με την αύξηση της έκπτωσης φόρου για την έγκαιρη υποβολή και εφάπαξ εξόφληση του πρόσθετου φόρου.

Τέλος, στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν και οι αγρότες, με τον σχεδιασμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προβλέπει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους σπεύδουν να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία, νέα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, ελάφρυνση από τα δανειακά βάρη που προκάλεσε η κρίση σε αγρότες- κτηνοτρόφους, καθώς και νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τον πρωτογενή τομέα, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.