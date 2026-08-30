Γιαννιτσά: Άγριος καβγάς σε κλαμπ – Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με 26χρονο στα Γιαννιτσά τα ξημερώματα του Σαββάτου.
  • Ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος όταν δέχτηκε γροθιά από τον 26χρονο, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.
  • Είχε προηγηθεί επεισόδιο εντός γνωστού κλαμπ ανάμεσα στον δράστη και τη σύντροφο του θύματος, με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται στη συνέχεια έξω από το νυχτερινό κέντρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με 26χρονο στα Γιαννιτσά, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε μαγαζί της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος όταν δέχτηκε γροθιά από 26χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο. Ο φερόμενος ως δράστης βρισκόταν στο σημείο μαζί με έναν φίλο του.

Ο 27χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, είχε προηγηθεί επεισόδιο εντός γνωστού κλαμπ της περιοχής ανάμεσα στον δράστη και τη σύντροφο του θύματος, με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται στη συνέχεια έξω από το νυχτερινό κέντρο.

 

 

 

 

 

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