Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας – Καίει χαμηλή βλάστηση

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας . Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:15.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης ,κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σικυωνιών προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας .