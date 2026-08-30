Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας – Καίει χαμηλή βλάστηση

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας, κινητοποιώντας άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα με 21 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ο Δήμος Σικυωνίων συνέδραμε με υδροφόρες, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη μέσω drone και το Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Ο Δήμος Σικυωνιών συνέδραμε με υδροφόρες.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30/8 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας .  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:15.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης ,κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σικυωνιών προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας .

 

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