«Νόμιζα ότι έπαθα τράβηγμα – Έπειτα ένιωσα μούδιασμα και στα 27 μου έμεινα παράλυτος»: Η συγκλονιστική ιστορία ενός άνδρα

Ένας συνηθισμένος πόνος στην πλάτη εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε έναν εφιάλτη που άλλαξε για πάντα τη ζωή ενός 27χρονου. Ο άνδρας βρισκόταν στη δουλειά όταν άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στα πόδια, το οποίο γρήγορα επεκτάθηκε προς το στήθος του. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ προσπαθούσε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, έμαθε μαζί με τη σύζυγό του ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

Η συγκλονιστική ιστορία ενός 27χρονου που έμεινε παράλυτος

Ένας 27χρονος που υπέφερε από πόνους στην πλάτη υπέθεσε ότι είχε απλώς ένα τράβηγμα στους μύες. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά, τα πόδια του άρχισαν να μυρμηγκιάζουν και έμεινε παράλυτος από το στήθος και κάτω.

Ο Liam Watson είχε παντρευτεί την αγαπημένη του από τα σχολικά χρόνια, Poppy, μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Μία εβδομάδα μετά την τρομακτική αυτή τροπή, έμαθε τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης της συζύγου του.

Η Poppy, καθηγήτρια φυσικών επιστημών από το Leamington, θυμάται: «Νόμιζα ότι θα είχε πάθει κάποιο τράβηγμα. Έτσι, κατά τη διάρκεια των μικρών κρίσεων πόνου που είχε, τον βοηθούσα κάνοντας του μερικές εκτάσεις στην πλάτη. Κοιτάζοντας πίσω, αναρωτιέμαι με τρόμο αν αυτό έκανε τα πράγματα χειρότερα – ή αν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα. Αν είχαμε πάει αμέσως στο νοσοκομείο, θα ήταν τώρα καλά; Δεν θα μάθουμε ποτέ. Ειδικά από τη στιγμή που ο πόνος στην πλάτη είναι τόσο συνηθισμένος».

Η ξαφνική υποτροπή της υγείας του την ώρα της εργασίας

Όταν ο Liam επέστρεψε στη δουλειά του στην οικοδομή, μετά από ένα κρυολόγημα, ένιωσε ένα έντονο μούδιασμα και μυρμήγκιασμα σε όλο του το σώμα. Μόλις 15 λεπτά αργότερα, είχε παραλύσει πλήρως.

Ο ίδιος περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βίωσε: «Ήμουν πάνω στη σκαλωσιά όταν τα πόδια μου άρχισαν να μουδιάζουν. Κατάλαβα τι συνέβαινε και κατέβηκα αμέσως για να ζητήσω πρώτες βοήθειες. Μέχρι να φτάσω στο γραφείο, ήμουν εξαντλημένος και έτοιμος να καταρρεύσω. Ένας υπεύθυνος του εργοταξίου με πρόλαβε πριν πέσω και με βοήθησε να καθίσω σε έναν πάγκο. Δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου και είχα φρικτούς πόνους.

Κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, αλλά μέχρι να φτάσει, το μούδιασμα είχε ανέβει μέχρι το στήθος μου. Μπορούσα να ελέγξω μόνο τα χέρια μου. Στη συνέχεια, η αναπνοή μου έγινε πολύ ρηχή. Τρόμαξα αληθινά και προσευχόμουν η παράλυση να μην είναι μόνιμη».

Η Poppy θυμάται ακόμα τη στιγμή που δέχτηκε το τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια του διαλείμματός της. Της ανακοίνωσαν ότι ο σύζυγός της, Liam, βρισκόταν στο νοσοκομείο. Αν και πανικοβλήθηκε, η πρώτη της σκέψη ήταν πως επρόκειτο απλώς για ένα πιασμένο νεύρο.

Η πραγματικότητα όμως ήταν πολύ πιο σκληρή. Οι γιατροί αμέσως μετά διαπίστωσαν ότι είχε σοβαρή αιμορραγία λόγω μιας πάθησης που είναι γνωστή ως επισκληρίδιο αιμάτωμα σπονδυλικής στήλης (spontaneous epidural hematoma).

«Δεν είχα ιδέα πόσο σοβαρό ήταν. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο, όλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Μόλις όμως μου είπαν ότι είχε αιμορραγία στη σπονδυλική στήλη και έπρεπε να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, ήμουν σε άρνηση. Πίστευα ότι θα έκανε μια χειρουργική επέμβαση και όλα θα πήγαιναν καλά. Μια μόνιμη βλάβη στη νωτιαίο μυελό είναι κάτι που συμβαίνει σε άλλους – όχι σε εμάς», εξομολογείται η Poppy.

Μια μάχη με τον χρόνο στο χειρουργείο

Η κατάσταση μετατράπηκε άμεσα σε μάχη με τον χρόνο για να μπει ο Liam στο χειρουργικό τραπέζι. Υποβλήθηκε σε πεταλεκτομή (laminectomty), μια επέμβαση που είχε ως στόχο την παροχέτευση του αίματος που πίεζε τον νωτιαίο μυελό.Ο στόχος ήταν να περιοριστεί ο κίνδυνος μόνιμης παράλυσης και να εμποδιστεί η εξάπλωση της βλάβης πιο ψηλά στο σώμα. Ωστόσο, η επέμβαση έκρυβε τεράστιους κινδύνους.

«Μου είπαν ότι υπήρχε πιθανότητα να χάσω την όρασή μου, ακόμα κι αν αποκτούσα ξανά τον έλεγχο του σώματός μου. Εκείνη ήταν η στιγμή που κατέρρευσα ψυχολογικά», είπε ο Liam.

Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο Liam έβγαλε τη βέρα του, την παρέδωσε στην Poppy και αποχαιρέτησε τη σύζυγό του, γνωρίζοντας ότι αυτή μπορεί να ήταν η τελευταία φορά.

Ευτυχώς, η χειρουργική επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία. Και αυτή δεν ήταν η μόνη ευχάριστη είδηση που έλαβε το ζευγάρι εκείνη τη δύσκολη εβδομάδα. Μόλις 10 ημέρες μετά την επέμβαση που άλλαξε τη ζωή του Liam, η Poppy ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος. «Γνώριζα ότι υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να είμαι έγκυος. Όταν όμως είδα τις δύο γραμμές στο τεστ, έπαθα σοκ. Είχα να δω τον Liam τόσο χαρούμενο πάρα πολύ καιρό», είπει η ίδια.

«Ελπίζω να δημιουργήσουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια»: Η μάχη του Liam να γίνει ο πατέρας που ονειρεύεται

Αν και τα νέα για το μωρό τους γέμισαν χαρά, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Λόγω της παράλυσης του Liam, οι πιθανότητες να συλλάβουν ξανά φυσιολογικά στο μέλλον είναι εξαιρετικά χαμηλές – αν και όχι εντελώς αμελητέες. «Είναι λυπηρό, γιατί και οι δύο έχουμε αδέρφια. Θα θέλαμε πολύ στο μέλλον να χαρίσουμε κι εμείς ένα αδερφάκι στο αγοράκι μας», καταλήγει η Poppy.

Αυτή τη στιγμή, ο άνδρας έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα, σκληρή πραγματικότητα. Δεν έχει κανέναν έλεγχο στην κύστη ή το έντερό του, εμφανίζει έλκη πίεσης (κατακλίσεις) και αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό οφείλεται στην απότομη και επικίνδυνη αύξηση της αρτηριακής πίεσης που προκαλείται από υπερδραστηριότητα του νευρικού συστήματος και επηρεάζει άτομα με σοβαρές βλάβες στο νωτιαίο μυελό.

Παρά το γεγονός ότι η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη και οι γιατροί ψάχνουν ακόμη απαντήσεις, ο μελλοντικός πατέρας δεν επιτρέπει στην κατάστασή του να επισκιάσει τον ερχομό του παιδιού του. «Ελπίζω να δημιουργήσουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ανυπομονώ να δω τον γιο μου να μεγαλώνει και να ανακαλύπτει τον κόσμο. Ανησυχώ, βέβαια, επειδή δεν έχω δύναμη στον κορμό μου, μήπως δεν μπορέσω ποτέ να τον κρατήσω στην αγκαλιά μου ή να τον φροντίσω αυτόνομα. Βλέπω συνέχεια βίντεο με μπαμπάδες που παίζουν με τα παιδιά τους και τα σηκώνουν στον αέρα. Οι πιθανότητες να περπατήσω ξανά είναι ελάχιστες, γι’ αυτό και δεν τρέφω πολλές ελπίδες», είπε ο ίδιος.

Για να μπορέσει να διεκδικήσει την ευκαιρία να γίνει ο πατέρας που πάντα ονειρευόταν, το ζευγάρι συγκεντρώνει χρήματα μέσω της πλατφόρμας GoFundMe.

Η σύντροφός του, Poppy, περιγράφει τις δυσκολίες αλλά και την ελπίδα για το μέλλον: «Αυτή η εγκυμοσύνη ήταν αδιανόητα δύσκολη. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα μόλις εγκατασταθούμε στο δικό μας σπίτι, καθώς αυτή τη στιγμή μένουμε σε προσωρινό κατάλυμα. Έχουμε υποβάλει αίτηση στο δημοτικό συμβούλιο (West Northampton Council), καθώς οι οικογένειές μας είναι από την περιοχή και τις χρειαζόμαστε δίπλα μας. Όλα μοιάζουν ακόμα μετέωρα. Αλλά είμαι ανυπόμονη για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μας και ξέρω ότι θα γίνει ο καλύτερος πατέρας, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που του επιφύλαξε η ζωή».