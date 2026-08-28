«Με περνούν για αδελφή της κόρης μου» – 60χρονη αποκαλύπτει τα απλά μυστικά της νεανικής εμφάνισής της

Μπορεί η ηλικία να είναι απλώς ένας αριθμός; Μια 60χρονη γυναίκα υποστηρίζει πως η καθημερινότητα, η κίνηση και κυρίως ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση και την ευεξία.

«Με περνούν για αδελφή της κόρης μου» – 60χρονη αποκαλύπτει τα μυστικά της νεανικής της εμφάνισης

Η Astrid Zeegen-Holt υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι δυσκολεύονται να μαντέψουν την πραγματική της ηλικία. Μάλιστα, όπως λέει, την έχουν μπερδέψει για αδελφή της 32χρονης κόρης της. Η 60χρονη δεν ακολουθεί καμία ακριβή ή περίπλοκη ρουτίνα ομορφιάς. Όλα βασίζονται σε μερικές απλές πρακτικές που δεν κοστίζουν απολύτως τίποτα.

«Θυμάμαι όταν μας πέρασαν για αδελφές με την κόρη μου σε μια κρουαζιέρα», λέει η δημιουργός περιεχομένου από το Ντέβον της Αγγλίας. «Πιάσαμε την κουβέντα με ένα ζευγάρι, οι οποίοι μετά από λίγες μέρες μας παραδέχτηκαν ότι αρχικά νόμιζαν πως είμαστε αδελφές. Προφανώς κολακεύτηκα. Ο κόσμος σπάνια πιστεύει ότι είμαι 60. Λένε ότι γερνάω ανάποδα. Όμως όλα οφείλονται σε μερικά απλά πράγματα».

Οι καθημερινές συνήθειες που «παγώνουν» τον χρόνο

Η Astrid αποδίδει τη νεανική της εικόνα σε μια σειρά από απλές, καθημερινές συνήθειες:

Καθαρισμός προσώπου : «Η περιποίηση του δέρματός μου είναι σημαντική. Δεν πέφτω ποτέ για ύπνο με μακιγιάζ».

: «Η περιποίηση του δέρματός μου είναι σημαντική. Δεν πέφτω ποτέ για ύπνο με μακιγιάζ». Καθημερινή κίνηση : «Προσπαθώ να κάνω 10.000 βήματα την ημέρα».

: «Προσπαθώ να κάνω 10.000 βήματα την ημέρα». Διαλειμματική νηστεία : «Τρώω μόνο μεταξύ 11 π.μ. και 6 μ.μ.».

: «Τρώω μόνο μεταξύ 11 π.μ. και 6 μ.μ.». Η σωστή στάση ζωής: «Η νοοτροπία παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς φαίνεστε και πώς νιώθετε. Νιώθω όπως όταν ήμουν πολύ νεότερη και ζω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου».

Η διατροφή και το προσωπικό της στιλ

Το πρωινό της περιλαμβάνει φρούτα, ελληνικό γιαούρτι και μέλι. Για μεσημεριανό επιλέγει συνήθως κοτόπουλο που έχει περισσέψει από το προηγούμενο βράδυ, ενώ το βραδινό της αποτελείται από ομελέτα με κρακεράκια και τυρί ή σαλάτα.

Παράλληλα, η αίσθηση του στιλ παίζει καθοριστικό ρόλο. Η Astrid προτιμά την άνεση έναντι των τάσεων της μόδας και ψωνίζει από μικρά ανεξάρτητα καταστήματα, καθώς και από vintage μαγαζιά.

«Ντύνομαι σίγουρα για μένα και για κανέναν άλλο. Δεν νομίζω ότι το στιλ μου έχει αλλάξει καθόλου με τα χρόνια. Ξέρω τι μου ταιριάζει και τι μου αρέσει· αυτό ίσχυε πάντα», αναφέρει η γυναίκα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Astrid Zeegen-Holt (@astridiwantyouinmylife)

Η ίδια η Astrid καταλήγει με μια συμβουλή προς όλους: «Όλοι μεγαλώνουμε. Αυτό που μετράει όμως είναι πόσο νέος νιώθεις μέσα σου. Μη φοβάστε να φοράτε ρούχα που αγαπούσατε στα 30 σας. Μπορείτε ακόμα να τα υποστηρίξετε. Θα εκπλαγείτε με το πόσο όμορφα θα νιώσετε – κι αν δεν νιώθετε αρκετά θαρραλέοι, ξεκινήστε με κάτι μικρό, προσθέτοντας μια πινελιά έξω από τη ζώνη ασφαλείας σας».