Τηλεθέαση: Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Πέμπτης (27/8)

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Aναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, για τις ζώνες 5-10 και 10-1.