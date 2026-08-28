Τηλεθέαση: Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Πέμπτης (27/8)

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Aναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, για τις ζώνες 5-10 και 10-1.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίστηκε και την Πέμπτη 27 Αυγούστου η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
  • Στο γενικό κοινό, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στην πρώτη θέση της ζώνης 5-10 με 21%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ίδιου καναλιού κυριάρχησαν στη ζώνη 10-1 με 15,6%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κατέκτησε την κορυφή στη ζώνη 5-10 με 10,7%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ επικράτησαν στη ζώνη 10-1 με 11,8%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίστηκε και την Πέμπτη 27 Αυγούστου η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5–10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 21%
2 OPEN Ώρα Ελλάδος 15,4%
3 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 14,9%
4 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 11,4%

Ζώνη 10–1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15,6%
2 ΣΚΑΪ Live You 11,6%
3 OPEN 10 Παντού 11,4%
4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 5,4%
5 ΕΡΤ3 Μετρό Θεσσαλονίκης: Παράδοση της Επέκτασης στην Καλαμαριά 2,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5–10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 OPEN Ώρα Ελλάδος 10,7%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 10,6%
3 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 8,8%
4 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 8,6%

Ζώνη 10–1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 11,8%
2 ΣΚΑΪ Live You 7,6%
3 OPEN 10 Παντού 7,2%
4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 4,5%
5 ΕΡΤ3 Μετρό Θεσσαλονίκης: Παράδοση της Επέκτασης στην Καλαμαριά 1,9%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ