Τηλεθέαση: Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Πέμπτης (27/8)

Συνεχίστηκε και την Πέμπτη 27 Αυγούστου η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5–10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|21%
|2
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|15,4%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|14,9%
|4
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|11,4%
Ζώνη 10–1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|15,6%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|11,6%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|11,4%
|4
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|5,4%
|5
|ΕΡΤ3
|Μετρό Θεσσαλονίκης: Παράδοση της Επέκτασης στην Καλαμαριά
|2,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5–10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|10,7%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|10,6%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|8,8%
|4
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|8,6%
Ζώνη 10–1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|11,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|7,6%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|7,2%
|4
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|4,5%
|5
|ΕΡΤ3
|Μετρό Θεσσαλονίκης: Παράδοση της Επέκτασης στην Καλαμαριά
|1,9%