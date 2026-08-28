Μπλέικ Λάιβλι: Πάνω από 400.000 δολάρια για τα δικαστικά έξοδα μετά τη διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι

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Περισσότερα από 400.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα θα λάβει η Μπλέικ Λάιβλι, μετά την πολύμηνη δικαστική διαμάχη της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο δικαστής Λιούις Λίμαν επιδίκασε στην ηθοποιό 363.245,40 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και επιπλέον 44.206,35 δολάρια για λοιπά έξοδα, απορρίπτοντας ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 8 εκατ. δολαρίων που είχε ζητήσει.

Στην απόφασή του έκρινε ότι η Λάιβλι δικαιούται μόνο «εύλογες» αμοιβές, χαρακτηρίζοντας «παράλογο» τον αριθμό των ωρών για τις οποίες ζητήθηκε αποζημίωση, ενώ σημείωσε πως τα σχετικά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ήταν ελλιπή.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα του «It Ends With Us». Εκείνος απάντησε με αγωγή για δυσφήμιση.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό τον περασμένο Μάιο, με το ζήτημα των δικαστικών εξόδων να παραμένει σε εκκρεμότητα. Η νέα απόφαση κλείνει και αυτή την τελευταία ανοιχτή υπόθεση της πολύκροτης διαμάχης.