Στράτος Τζώρτζογλου: Αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που χώρισε με τη Σοφία Μαριόλα – «Δεν μπορούσα να πάρω πάνω μου την ευθύνη…»

Τον λόγο που οδήγησε στον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα αποκάλυψε ο Στράτος Τζώρτζογλου, εξηγώντας πως ένα σημαντικό ζήτημα ζωής αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση των δύο να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί σήμερα με την πρώην σύζυγό του, τονίζοντας πως η αγάπη και η εκτίμηση μεταξύ τους παραμένουν, παρά το τέλος του γάμου τους.

«Υπάρχει καθαρή αγάπη και από τη δική μου πλευρά και, πιστεύω από τη δική της. Περάσαμε εννέα χρόνια μαζί και ήμασταν κολλητοί. Αυτά δεν εξαφανίζονται από τη μία ημέρα στην άλλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε παρακάτω, η επιθυμία για την απόκτηση ενός παιδιού αποτέλεσε ένα από τα ζητήματα που τους οδήγησαν στον χωρισμό. Ο ίδιος αισθανόταν πως δεν ήθελε να γίνει ξανά πατέρας στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του, ενώ παράλληλα δεν επιθυμούσε να στερήσει από τη Σοφία Μαριόλα τη δυνατότητα να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον της.

«Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πάρω πάνω μου την ευθύνη για το αν ένας άλλος άνθρωπος θα κάνει ή δεν θα κάνει παιδί. Θεωρώ ότι εγώ έχω ξεπεράσει πλέον το ηλικιακό όριο στο οποίο θα ήθελα να ξαναμπώ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα ήταν σωστό, λοιπόν, να εμποδίσω έναν άνθρωπο από κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή του», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Παρά την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ο Στράτος Τζώρτζογλου υπογράμμισε πως τα εννέα χρόνια κοινής ζωής και ο ισχυρός δεσμός που δημιούργησαν δεν διαγράφονται, σημειώνοντας πως η αγάπη και η εκτίμηση παραμένουν.