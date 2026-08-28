Τεχεράνη: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ με αντίποινα αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός – Να «κόψουν» τις οικονομικές γραμμές ζωής του Ιράν ζητά από τις G20 η Ουάσινγκτον

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Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα στραφεί εναντίον αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων εάν συνεχιστεί ο θαλάσσιος αποκλεισμός της χώρας.

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχοποιήσουμε πλήρως τα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα, με ένταση και ισχύ», δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να «σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, εξάγοντας μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Παράλληλα, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επιστρέψει στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την επιβολή των κυρώσεων, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τις εξαγωγές και τα έσοδά της παρά τις πιέσεις.

Πιέσεις Τραμπ στη G20 για το Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει την επόμενη εβδομάδα τη στήριξη των οικονομικών ηγετών των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου σε μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανάπτυξης, τον περιορισμό των οικονομικών ανισορροπιών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλεί το κρατικό χρέος.

Ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον αναμένεται να τους πιέσει να κόψουν τις οικονομικές γραμμές ζωής του Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Καθώς η Ουάσινγκτον δεν συμμετείχε πέρυσι στη σύνοδο της G20 υπό την προεδρία της Νότιας Αφρικής, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα υποδεχτεί τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες των χωρών της G20 τη Δευτέρα και την Τρίτη στην πόλη Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, στην οροσειρά Μπλου Ριντζ.