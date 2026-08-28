Bloomberg: Η Βενεζουέλα εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ – Στο επίκεντρο η προσέγγιση με τις ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα εξετάζει σοβαρά την αποχώρησή της από τον ΟΠΕΚ, έπειτα από δεκαετίες συμμετοχής, μια εξέλιξη που συνδέεται με την ενίσχυση των δεσμών της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg News.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βενεζουέλα εξετάζει σοβαρά την αποχώρησή της από τον ΟΠΕΚ, έπειτα από δεκαετίες συμμετοχής, καθώς ενισχύει παράλληλα τους δεσμούς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Το ενδεχόμενο εξόδου της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.
  • Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει η Βενεζουέλα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού παγκοσμίως.

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Την αποχώρησή της από τον ΟΠΕΚ εξετάζει σοβαρά η Βενεζουέλα, έπειτα από δεκαετίες συμμετοχής στον οργανισμό, σε μια εξέλιξη που έρχεται καθώς το Καράκας ενισχύει παράλληλα τους δεσμούς του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδιασμών, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει θέσει επί τάπητος το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ενδεχόμενο εξόδου της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει η Βενεζουέλα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού παγκοσμίως.

Ωστόσο, το Bloomberg επισημαίνει ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την αποχώρηση της χώρας από τον ΟΠΕΚ.

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