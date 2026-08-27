Ισπανία: Επεισόδια στην Θέουτα – Κάτοικοι έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό των μεταναστών – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα στην Θέουτα, με κατοίκους να βάζουν φωτιά σε καταυλισμό μεταναστών και να εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων από ανθρωπιστικές οργανώσεις. Παράλληλα, στο Κογκρέσο, το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε από τον υπουργό Άνχελ Βίκτορ Τόρες ένα «σχέδιο» για τον μεταναστευτικό πληθυσμό, ενώ υπουργοί της κυβέρνησης Σάντσεθ παρουσίασαν τις θέσεις τους για την κρίση.

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Διεθνή Νέα

ΘΕΟΥΤΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/ REDUAN
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/ REDUAN
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισόδια ξέσπασαν στην Θέουτα, όταν κάτοικοι έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό των μεταναστών στην παραλία Μπενίτεζ, ισοπεδώνοντάς τον. Η αστυνομία επενέβη διαχωρίζοντας τις δύο ομάδες.
  • Περίπου εκατό διαδηλωτές έκλεισαν τον δρόμο γύρω από την παραλία για να εμποδίσουν την διανομή τροφίμων και νερού στους μετανάστες, δηλώνοντας «αγανακτισμένοι» με την κατάσταση.
  • Ένταση επικράτησε στο Κογκρέσο, όπου το Λαϊκό Κόμμα (PP) ζήτησε από τον υπουργό Άνχελ Βίκτορ Τόρες ένα «σχέδιο με στόχους, υπεύθυνους, μέσα και ημερομηνίες» για τον μεταναστευτικό πληθυσμό.

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Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα στην Θέουτα, όταν κάτοικοι έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό των μεταναστών. Στο Κογκρέσο το Λαϊκό Κόμμα (PP) ζήτησε από τον υπουργό Άνχελ Βίκτορ Τόρες ένα «σχέδιο με στόχους, υπεύθυνους, μέσα και ημερομηνίες» αναφορικά με τον μεταναστευτικό πληθυσμό στην περιοχή.

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Συγκεκριμένα, ομάδα κατοίκων της Θέουτα εισέβαλε το απόγευμα της Πέμπτης σε έναν μικρό καταυλισμό μεταναστών στην παραλία Μπενίτεζ, ισοπεδώνοντάς τον και βάζοντάς του φωτιά, όπως μετέδωσε η El Pais. Οι μετανάστες απομακρύνθηκαν τρέχοντας, την ώρα που οι ντόπιοι κατέστρεφαν τις αυτοσχέδιες καλύβες και τις σκηνές, πετώντας τες στη θάλασσα. Φώναζαν συνθήματα όπως «εμπρός εναντίον τους». Η αστυνομία επενέβη διαχωρίζοντας τις δύο ομάδες. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι άπλωσαν μια μεγάλη σημαία της Ισπανίας και έβαλαν φωτιά σε μια ομπρέλα θαλάσσης που χρησίμευε ως σκελετός για μια καλύβα.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Sumar» και βουλευτής του κόμματος «Compromís» στο Κογκρέσο, Αλμπέρτο Ιμπάνιεθ, ζήτησε την Πέμπτη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «συνοδεύσει» η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που προσπαθούν να διανείμουν τρόφιμα στους μετανάστες στην παραλία Ελ Τραμπολίν της Θέουτα.

ΘΕΟΥΤΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/ REDUAN
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/ REDUAN

Εμπόδισαν την διανομή τροφίμων

Σε κλίμα έντονης έντασης, περίπου εκατό διαδηλωτές έκλεισαν το απόγευμα τον δρόμο γύρω από την παραλία για να εμποδίσουν την διέλευση των φορτηγών της οργάνωσης, για να εμποδίσουν την κατανομή φαγητού και νερού για τους μετανάστες.

ΘΕΟΥΤΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/ REDUAN
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/ EPA/ REDUAN

Οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους κάτοικοι της περιοχής, δηλώνουν «αγανακτισμένοι» με την κατάσταση και αισθάνονται «εγκαταλελειμμένοι». Καθίσανε όλοι στη λεωφόρο μπροστά από τα φορτηγά. Η διανομή τροφίμων είχε διακοπεί χθες για λόγους ασφαλείας και αποκαταστάθηκε σήμερα. Μετά από 15 λεπτά, οι κάτοικοι, κατόπιν παράκλησης της αστυνομίας, σηκώθηκαν και άρχισαν να βαδίζουν πολύ αργά, εμποδίζοντας την κανονική ροή της κυκλοφορίας. «Ο στόχος είναι να μην φτάσουν στην παραλία», δήλωσε ένας διαδηλωτής.

Ένταση στο Κογκρέσο για την μεταναστευτική πολιτική Σάντεθ

Παράλληλα, η σημερινή ημέρα σημαδεύτηκε από καταθέσεις στο Κογκρέσο, όπου το Λαϊκό Κόμμα (PP) ζήτησε από τον υπουργό Άνχελ Βίκτορ Τόρες ένα «σχέδιο με στόχους, υπεύθυνους, μέσα και ημερομηνίες».

Ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, ο οποίος κατέθεσε για πρώτη φορά ως επιχειρησιακός επικεφαλής της ενιαίας διοίκησης, χαρακτήρισε «ψέμα» τον ισχυρισμό ότι όλοι μπορούν να επιστραφούν «από τη μια στιγμή στην άλλη», υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια». Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Φέλιξ Μπολάνιος αρνήθηκε ότι «η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε προηγούμενη ενημέρωση για το μέγεθος της εισόδου 70.000 ατόμων», αποδίδοντας την κρίση στην «παραμόρφωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι καταθέσεις στο Κογκρέσο θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή, με τις παρεμβάσεις του υπουργού Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα, του υπουργού Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, και της υπουργού Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, Έλμα Σάιθ.

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