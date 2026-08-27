Ισπανία: Επεισόδια στην Θέουτα – Κάτοικοι έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό των μεταναστών – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα στην Θέουτα, όταν κάτοικοι έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό των μεταναστών. Στο Κογκρέσο το Λαϊκό Κόμμα (PP) ζήτησε από τον υπουργό Άνχελ Βίκτορ Τόρες ένα «σχέδιο με στόχους, υπεύθυνους, μέσα και ημερομηνίες» αναφορικά με τον μεταναστευτικό πληθυσμό στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ομάδα κατοίκων της Θέουτα εισέβαλε το απόγευμα της Πέμπτης σε έναν μικρό καταυλισμό μεταναστών στην παραλία Μπενίτεζ, ισοπεδώνοντάς τον και βάζοντάς του φωτιά, όπως μετέδωσε η El Pais. Οι μετανάστες απομακρύνθηκαν τρέχοντας, την ώρα που οι ντόπιοι κατέστρεφαν τις αυτοσχέδιες καλύβες και τις σκηνές, πετώντας τες στη θάλασσα. Φώναζαν συνθήματα όπως «εμπρός εναντίον τους». Η αστυνομία επενέβη διαχωρίζοντας τις δύο ομάδες. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι άπλωσαν μια μεγάλη σημαία της Ισπανίας και έβαλαν φωτιά σε μια ομπρέλα θαλάσσης που χρησίμευε ως σκελετός για μια καλύβα.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Sumar» και βουλευτής του κόμματος «Compromís» στο Κογκρέσο, Αλμπέρτο Ιμπάνιεθ, ζήτησε την Πέμπτη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «συνοδεύσει» η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που προσπαθούν να διανείμουν τρόφιμα στους μετανάστες στην παραλία Ελ Τραμπολίν της Θέουτα.

Εμπόδισαν την διανομή τροφίμων

Σε κλίμα έντονης έντασης, περίπου εκατό διαδηλωτές έκλεισαν το απόγευμα τον δρόμο γύρω από την παραλία για να εμποδίσουν την διέλευση των φορτηγών της οργάνωσης, για να εμποδίσουν την κατανομή φαγητού και νερού για τους μετανάστες.

Οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους κάτοικοι της περιοχής, δηλώνουν «αγανακτισμένοι» με την κατάσταση και αισθάνονται «εγκαταλελειμμένοι». Καθίσανε όλοι στη λεωφόρο μπροστά από τα φορτηγά. Η διανομή τροφίμων είχε διακοπεί χθες για λόγους ασφαλείας και αποκαταστάθηκε σήμερα. Μετά από 15 λεπτά, οι κάτοικοι, κατόπιν παράκλησης της αστυνομίας, σηκώθηκαν και άρχισαν να βαδίζουν πολύ αργά, εμποδίζοντας την κανονική ροή της κυκλοφορίας. «Ο στόχος είναι να μην φτάσουν στην παραλία», δήλωσε ένας διαδηλωτής.

Se mantiene el cordón policial en la playa Benítez, junto a la playa del Trampolín, aumentando el número de efectivos y reforzando el material antidisturbios Informa @JesusNavarro en #Canal24horas pic.twitter.com/0YfVsPQcR6 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026

Ένταση στο Κογκρέσο για την μεταναστευτική πολιτική Σάντεθ

Παράλληλα, η σημερινή ημέρα σημαδεύτηκε από καταθέσεις στο Κογκρέσο, όπου το Λαϊκό Κόμμα (PP) ζήτησε από τον υπουργό Άνχελ Βίκτορ Τόρες ένα «σχέδιο με στόχους, υπεύθυνους, μέσα και ημερομηνίες».

Ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, ο οποίος κατέθεσε για πρώτη φορά ως επιχειρησιακός επικεφαλής της ενιαίας διοίκησης, χαρακτήρισε «ψέμα» τον ισχυρισμό ότι όλοι μπορούν να επιστραφούν «από τη μια στιγμή στην άλλη», υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια». Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Φέλιξ Μπολάνιος αρνήθηκε ότι «η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε προηγούμενη ενημέρωση για το μέγεθος της εισόδου 70.000 ατόμων», αποδίδοντας την κρίση στην «παραμόρφωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι καταθέσεις στο Κογκρέσο θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή, με τις παρεμβάσεις του υπουργού Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα, του υπουργού Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, και της υπουργού Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, Έλμα Σάιθ.