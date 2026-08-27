Νέα Ιωνία: Έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βεΐκου – Η έκκληση της Αστυνομίας

Πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου στη Νέα Ιωνία αναζητά η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:15, στη Λεωφόρο Βεΐκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία κινούταν από το Νέο Ηράκλειο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 60χρονου οδηγού της.

Η Τροχαία καλεί όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο δυστύχημα ή διαθέτει οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, στα τηλέφωνα 2102854400-402-403-405 και 2102801552.