Νέα Ιωνία: Έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βεΐκου – Η έκκληση της Αστυνομίας

Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου στη Λεωφόρο Βεΐκου στη Νέα Ιωνία, όπου ένας 60χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του. Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει στοιχεία για το δυστύχημα να επικοινωνήσει με τις αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής αναζητά πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου στη Νέα Ιωνία.
  • Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Βεΐκου, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 60χρονου οδηγού της.
  • Η Τροχαία καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή διαθέτει σχετικά στοιχεία, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου στη Νέα Ιωνία αναζητά η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:15, στη Λεωφόρο Βεΐκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία κινούταν από το Νέο Ηράκλειο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 60χρονου οδηγού της.

Η Τροχαία καλεί όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο δυστύχημα ή διαθέτει οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, στα τηλέφωνα 2102854400-402-403-405 και 2102801552.

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