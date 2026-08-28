CENTCOM: Σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός – «Κανένα πλοίο χωρίς έγκριση»

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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ και η ένταση με την Τεχεράνη συνεχίζεται.

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρουσίασε την Παρασκευή την εικόνα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Update from CENTCOM Commander: pic.twitter.com/osPbltjJ1C — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 28, 2026

Σφίγγει ο έλεγχος στα Στενά

Όπως ανέφερε ο Κούπερ, τους τελευταίους μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στην ασφαλή διέλευση περίπου 1.500 εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα πλοία αυτά μετέφεραν συνολικά περίπου 750 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα τους πιθανό παράγοντα αναστάτωσης στις ενεργειακές αγορές.

Ο διοικητής της CENTCOM εξήγησε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιείται μέσω προκαθορισμένων διαύλων, με την κίνηση των πλοίων να οργανώνεται ανάλογα με την κατεύθυνσή τους.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας σε ένα ιδιαίτερα στενό και πολυσύχναστο θαλάσσιο πέρασμα, περιορίζοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων και άλλων συμβάντων.

Στο στόχαστρο οι θαλάσσιες νάρκες

Παράλληλα, ο Κούπερ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν απομακρύνει θαλάσσιες νάρκες από την περιοχή, τις οποίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είχαν τοποθετήσει οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο έντασης στην αντιπαράθεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και την απρόσκοπτη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ να παραμένουν κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας και τον ενεργειακό εφοδιασμό.