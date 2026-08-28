Δυτική Όχθη: Νέα ισραηλινά οδοφράγματα εντείνουν τον αποκλεισμό της Κούσρα – Φόβοι για μόνιμη απομόνωση

Νέα ισραηλινά οδοφράγματα στην Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης εντείνουν τον αποκλεισμό της περιοχής, προκαλώντας έντονες ανησυχίες στους κατοίκους ότι η υφιστάμενη πολιορκία θα μετατραπεί σε μια μόνιμη κατάσταση περιορισμού της πρόσβασης στη γη και τις καλλιέργειές τους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις τοποθέτησαν την Τετάρτη τρεις νέες μεταλλικές μπάρες σε κομβικά σημεία στον λόφο Ρας αλ-Αΐν, αποκόπτοντας ουσιαστικά την κορυφή του λόφου από την υπόλοιπη Κούσρα. Τα νέα οδοφράγματα προστίθενται σε ήδη υπάρχοντα σημεία ελέγχου, περιορίζοντας περαιτέρω την ελεύθερη μετακίνηση των Παλαιστινίων.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ τρία σπίτια στην περιοχή παραμένουν υπό πολιορκία από Ισραηλινούς εποίκους από τις 9 Αυγούστου. Οι ισραηλινές αρχές έχουν χαρακτηρίσει την περιοχή «κλειστή στρατιωτική ζώνη», με τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι, αντί για άρση του αποκλεισμού, δημιουργούνται νέοι και πιο μόνιμοι περιορισμοί.

Περικυκλωμένος ο λόφος

Τα τρία νέα οδοφράγματα έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που ουσιαστικά περικυκλώνουν την κορυφή του λόφου και τις κατοικίες που βρίσκονται εκεί. Παράλληλα, καθιστούν δυσχερή τη χρήση δρόμου που συνδέει την Κούσρα με την περιοχή Ρας αλ-Αΐν και τα γειτονικά χωριά Τάλφιτ και Τζαλούντ.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η νέα διάταξη των ισραηλινών δυνάμεων δημιουργεί έναν πιο μόνιμο μηχανισμό αποκλεισμού. Όπως ανέφερε ο Αμπντέλ Χακίμ Ουάντι, οι νέες μπάρες απομακρύνουν μεν τους εποίκους από τις κατοικίες, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλουν στρατιωτικούς περιορισμούς που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των κατοίκων.

Χωρίς πρόσβαση στη γη τους

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα της πρόσβασης στις αγροτικές εκτάσεις. Το αγροτικό κτήμα του Ουάντι, έκτασης περίπου ενός εκταρίου, βρίσκεται κοντά σε ένα από τα νέα οδοφράγματα και παραμένει απρόσιτη από την έναρξη της πολιορκίας.

Στην έκταση υπάρχουν περισσότερες από 100 ελιές, καθώς και αμυγδαλιές και συκιές, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ένα πηγάδι νερού, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του, έχει καταληφθεί από Ισραηλινούς εποίκους.

Ο ίδιος εκφράζει φόβους ότι ακόμη και αν αρθεί στο μέλλον ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως κλειστής στρατιωτικής ζώνης, τα νέα οδοφράγματα θα συνεχίσουν να εμποδίζουν την πρόσβασή του στη γη του.

Οι κάτοικοι έχουν απευθύνει εκκλήσεις προς τη διεθνή κοινότητα και την αμερικανική πρεσβεία για την άρση του αποκλεισμού, καταγγέλλοντας ότι, παρά τη διεθνή καταδίκη των ενεργειών των εποίκων, δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα επί του πεδίου.

Για τους κατοίκους της Κούσρα, η ανησυχία πλέον είναι ότι ο αποκλεισμός δεν θα τερματιστεί, αλλά θα αλλάξει μορφή, με τον στρατό να αναλαμβάνει ουσιαστικά τον έλεγχο της περιοχής και της πρόσβασης στα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: Al Jazeera