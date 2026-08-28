Βιέννη: Έκλεψαν από μουσείο το διαμαντένιο κολιέ 200 καρατίων της βασίλισσας Νάζλι της Αιγύπτου

Ένα διαμαντένιο κολιέ 200 καρατίων, που ανήκε στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου και κατασκευάστηκε από τον οίκο Van Cleef & Arpels, εκλάπη από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) στη Βιέννη. Η αυστριακή αστυνομία ανακοίνωσε την κλοπή, η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια έκθεσης κοσμημάτων, και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες δύο υπόπτων που διέφυγαν μετά το περιστατικό.

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Διεθνή Νέα

Βιέννη κλοπή κολιέ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα διαμαντένιο κολιέ αμύθητης αξίας, που ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου, εκλάπη από μουσείο στη Βιέννη.
  • Το κόσμημα, κατασκευασμένο από τον γαλλικό οίκο Van Cleef & Arpels, περιλαμβάνει 673 διαμάντια που ζυγίζουν περισσότερα από 200 καράτια.
  • Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστοι έσπασαν τη βιτρίνα κατά τη λειτουργία του μουσείου, πήραν το κόσμημα και διέφυγαν.

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Ένα διαμαντένιο κολιέ μεγάλης αξίας «έκανε φτερά» από μουσείο στη Βιέννη, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας της Αυστρίας.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του κοσμήματος, το οποίο έχει κατασκευασθεί από τον γαλλικό οίκο κοσηματοποιίας Van Cleef & Arpels.

Το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το αντικείμενο που εκλάπη, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες στον ιστότοπό του, μπορεί να είναι ένα βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια που ζυγίζουν περισσότερα από 200 καράτια.

Το μουσείο επιβεβαίωσε μόνο ότι σημειώθηκε μια κλοπή στη διάρκεια έκθεσης κοσμημάτων, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν τραυματίες. Πρόσθεσε ότι δεν θα κάνει γνωστές πληροφορίες όσο διαρκούν οι έρευνες της αστυνομίας.

Στο MAK φιλοξενούνταν από τις αρχές Ιουνίου έκθεση με περισσότερα από 300 κομμάτια της συλλογής του Van Cleef & Arpels.

Αμύθητη αξία

Σε φωτογραφία της έκθεσης αναρτημένη στον ιστότοπο του μουσείου εικονίζεται το κολιέ πίσω από μια γυάλινη βιτρίνα. Στην περιγραφή που το συνοδεύει αναφέρεται ότι ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου, η οποία το φόρεσε το 1939 στο γάμο της κόρης της, της Φαουζιά, με τον τότε πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος έγινε αργότερα σάχης.


Το κολιέ πουλήθηκε γύρω στα 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε πλειστηριασμό το 2015 στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Η κλοπή και οι ύποπτοι

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άγνωστοι έσπασαν τη βιτρίνα στη διάρκεια της λειτουργίας του μουσείου, πήραν το κόσμημα και διέφυγαν.

Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία εικονίζονται δύο ύποπτοι ντυμένοι στα μαύρα μέσα στο μουσείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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