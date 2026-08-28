Σίριλ Ντέσερς: Από τον «γολγοθά» του τραυματισμού, «λυτρωτής» του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη

Ο Σίριλ Ντέσερς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά από οκτώ μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού, αναδεικνυόμενος σε παίκτη-κλειδί για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Conference League. Ο Νιγηριανός επιθετικός σημείωσε καθοριστικά γκολ απέναντι σε ΤΣΣΚΑ 1948 και Χράντετς Κράλοβε, ενώ στις δηλώσεις του τόνισε τη συλλογική προσπάθεια και την ευγνωμοσύνη του προς την ομάδα και τους φιλάθλους.

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Αθλητισμός

Σίριλ Ντέσερς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές της φετινής ευρωπαϊκής περιόδου υπέγραψε ο Σίριλ Ντέσερς, αναδεικνυόμενος στον παίκτη-κλειδί του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στους ομίλους του Conference League με καθοριστικά γκολ.
  • Παρά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, ο 29χρονος φορ στις δηλώσεις του τόνισε: «Πρωταγωνιστής είναι όλη η ομάδα, το staff, όλοι όσοι δούλεψαν σκληρά αυτό το καλοκαίρι», μοιράζοντας την επιτυχία.
  • Ο Ντέσερς στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της προετοιμασίας και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο και τον κόσμο: «Είμαι γεμάτος χαρά που μπορώ μέσα από αυτά τα γκολ να ανταποδώσω στον σύλλογο και στους φιλάθλους την αγάπη που μου έδειξαν» είπε χαρακτηριστικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές της φετινής ευρωπαϊκής περιόδου υπέγραψε ο Σίριλ Ντέσερς. Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός, αφήνοντας πίσω του μια επίπονη περίοδο οκτώ μηνών μακριά από τα γήπεδα λόγω σοβαρού τραυματισμού και χειρουργικής επέμβασης, αναδείχθηκε στον παίκτη-κλειδί του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στους ομίλους του Conference League.

Μετά το καθοριστικό του τέρμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, ο Ντέσερς σφράγισε την ευρωπαϊκή συνέχεια των «πρασίνων» σημειώνοντας και τα δύο γκολ στη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε.

«Πρωταγωνιστής είναι η ομάδα»

Παρά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, ο 29χρονος φορ στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα θέλησε να μοιραστεί την επιτυχία με ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα:

«Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Πρωταγωνιστής είναι όλη η ομάδα, το staff, όλοι όσοι δούλεψαν σκληρά αυτό το καλοκαίρι. Αν δεις πώς έτρεχε και πάλευε κάθε παίκτης, είμαι απλά χαρούμενος που πέτυχα τα δύο γκολ. Είναι μια νίκη όλων μας» είπε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής.

Η σημασία της πρόκρισης και τα διδάγματα του καλοκαιριού

Ο Ντέσερς στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της προετοιμασίας, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία των θερινών προκριματικών γύρων:

Η ανταπόδοση στους φιλάθλους

Αναφερόμενος στη δύσκολη περίοδο της αποθεραπείας του, ο Νιγηριανός επιθετικός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο και τον κόσμο της ομάδας που τον στήριξαν:

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Είμαι γεμάτος χαρά που μπορώ μέσα από αυτά τα γκολ να ανταποδώσω στον σύλλογο και στους φιλάθλους την αγάπη που μου έδειξαν. Χρειάζομαι ακόμη ρυθμό, αλλά είμαι βέβαιος ότι τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά μας».

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