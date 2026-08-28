Νέα τουρκική πρόκληση: Drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16

Νέο περιστατικό τουρκικής παραβατικότητας σημειώθηκε στον Έβρο, όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε αντικανονικά στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Η άμεση αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας, με την αναχαίτιση του drone από ελληνικά F-16, επιβεβαιώνει τη διαρκή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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f-16
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε αντικανονικά στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, προσεγγίζοντας επικίνδυνα την περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.
  • Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ακαριαία, με ζεύγος ελληνικών F-16 να απογειώνεται για την αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού drone.
  • Το επεισόδιο επιβεβαιώνει τη διαρκή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την πλήρη επιτήρηση των ανατολικών συνόρων της χώρας απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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Νέο περιστατικό τουρκικής παραβατικότητας καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής (28/8) στον ακριτικό Έβρο, όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε αντικανονικά στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Το τουρκικό drone πραγματοποίησε πτήση σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, προσεγγίζοντας την περιοχή όπου βρίσκεται το τοπικό αεροδρόμιο, γεγονός που έθεσε σε άμεσο συναγερμό τα ραντάρ του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων.

Η ακαριαία αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας – Αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16

Τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας υπήρξαν άμεσα:

  • Έγκαιρος εντοπισμός: Τα συστήματα επιτήρησης κατέγραψαν την παράνομη είσοδο του τουρκικού UAV, το οποίο κινούνταν χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης.

  • Εντολή για scramble: Ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απογειώθηκε σε χρόνο ρεκόρ από την πλησιέστερη πτέρυγα μάχης.

  • Αναγνώριση και αναχαίτιση: Τα ελληνικά μαχητικά προσέγγισαν το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και αναχαίτισης, τηρώντας αυστηρά τους διεθνείς κανόνες.

Το επεισόδιο επιβεβαιώνει τη διαρκή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την πλήρη επιτήρηση των ανατολικών συνόρων της χώρας απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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