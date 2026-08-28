LIVE UPDATE
Φωτιά στο Πλουτοχώρι Ηλείας – Καίει αγροτοδασική έκταση

Βουλή: «Πύρινη» αντιπαράθεση Γεραπετρίτη – Καζαμία για τα ελληνοτουρκικά, τα θαλάσσια πάρκα και τις διεθνείς συμμαχίες

Η Βουλή μετατράπηκε σε πεδίο οξείας κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, με αφορμή τις τουρκικές εξαγγελίες για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποτίμηση των κινδύνων και έλλειμμα στρατηγικής, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης αντέκρουσε, τονίζοντας ότι τα τουρκικά πάρκα στερούνται νομικής υπόστασης και ότι η Ελλάδα ενεργεί διπλωματικά για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πεδίο οξείας κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Βουλή, με αφορμή τις τουρκικές εξαγγελίες για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της έντασης.
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα «στερούνται οποιασδήποτε νομικής υπόστασης, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και το ενωσιακό κεκτημένο και δεν δεσμεύουν την Ελλάδα». Η Αθήνα έχει ήδη αποστείλει αυστηρή ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία.
  • Ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αμηχανίας της Αθήνας, τονίζοντας πως η Ελλάδα αναλαμβάνει πλέον πρωτοβουλίες και διαθέτει «το ισχυρότερο γεωπολιτικό αποτύπωμα της ιστορίας της». Χαρακτήρισε δε «ανεύθυνη» την πρόταση να υπαναχωρήσει η Ελλάδα από διεθνείς συμμαχίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πεδίο οξείας κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης για τα ελληνοτουρκικά μετατράπηκε η Βουλή κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αφορμή τις τουρκικές εξαγγελίες για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για υποτίμηση των κινδύνων, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να σηκώνει το γάντι, τονίζοντας πως ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται μια κυβέρνηση που ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις και να προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα.

Γεραπετρίτης: «Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο»

«Πυρά» Καζαμία για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και την έξαρση της έντασης

Ο κ. Καζαμίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις εξελίξεις της 15ης και 16ης Αυγούστου, όταν η Άγκυρα ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση δύο θαλάσσιων πάρκων —ένα γύρω από το Καστελόριζο και ένα μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου— τα οποία εκτείνονται σε διεθνή ύδατα πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Παράλληλα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι:

Γεραπετρίτης: Αταλάντευτη η στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης

Γεραπετρίτης: «Δεν παρακολουθούμε, ενεργούμε στο πεδίο»

Απαντώντας σημείο προς σημείο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στερούνται οποιασδήποτε νομικής υπόστασης, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και το ενωσιακό κεκτημένο και δεν δεσμεύουν την Ελλάδα. Αποκάλυψε δε πως η Αθήνα έχει ήδη αποστείλει αυστηρή ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία και έχει ενημερώσει πλήρως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενέργειες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί αμηχανίας της Αθήνας:

  • Ενεργητική διπλωματία: Υποστήριξε ότι οι τουρκικές αντιδράσεις εκδηλώνονται ακριβώς επειδή η Ελλάδα αναλαμβάνει πλέον πρωτοβουλίες στο πεδίο για την προάσπιση της κυριαρχίας της.

  • Ανάγκη διαύλων επικοινωνίας: Σημείωσε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος για την απομείωση των εντάσεων, ακόμη και με πλευρές με τις οποίες υπάρχει θεμελιώδης διαφωνία.

  • Απάντηση για την παραίτηση και τα F-35: Χαρακτήρισε ανυπόστατα τα σενάρια περί παραίτησης του πρωθυπουργικού συμβούλου λόγω διαφωνίας στη στρατηγική, ενώ σημείωσε πως οι αιτιάσεις για πώληση F-35 στην Τουρκία και τουρκικά νομοσχέδια αποδείχθηκαν αβάσιμες.

  • Συμμαχία με το Ισραήλ: Χαρακτήρισε «ανεύθυνη» την πρόταση να υπαναχωρήσει η Ελλάδα από διεθνείς συμμαχίες επειδή αυτές ενοχλούν την Τουρκία.

Σύγκριση με το παρελθόν και το Μεταναστευτικό

Ο κ. Γεραπετρίτης πραγματοποίησε εκτενή αναφορά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ανακαλώντας την περίοδο 2015-2016, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν Πρόεδρος της Βουλής. Αντιπαρέβαλε το 1,5 εκατομμύριο παράτυπων μεταναστών και τις εικόνες της Μόριας και της Ειδομένης με τη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας πως οι ροές έχουν σχεδόν μηδενιστεί και αντικατασταθεί από αυξημένη τουριστική κίνηση που ενισχύει την τοπική οικονομία των νησιών.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα το ισχυρότερο γεωπολιτικό αποτύπωμα της ιστορίας της, με αναβαθμισμένες αμυντικές δυνατότητες και αναπτυσσόμενη οικονομία, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει την εθνική ισχύ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ