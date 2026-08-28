Φωτιά στο Πλουτοχώρι Ηλείας – Καίει αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, κινητοποιώντας άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα με 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 13:30.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη, με τον δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων να συνδράμει με υδροφόρες.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Μήνυμα από το 112

Στην περιοχή ήχησε το 112 καλώντας του κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.  «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέο Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση.

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