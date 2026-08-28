Κατερίνα Καινούργιου: «Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου…» – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου πριν από λίγες ώρες έζησε μία πολύ συγκινητική στιγμή, καθώς την Πέμπτη 27 Αυγούστου η γιαγιά της κράτησε στην αγκαλιά της, την λίγων μηνών Ξένια. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τα συναισθήματά της για αυτή την όμορφη συνάντηση, με ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram.

Στο story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Κατερίνα Καινούργιου κοινοποίησε μία φωτογραφία της γιαγιάς της, στην οποία βλέπουμε την ηλικιωμένη κυρία να κρατάει στην αγκαλιά της, την κόρη της παρουσιάστριας.

Στην ανάρτησή της, ανέφερε ότι: «Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου… Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. Τέσσερις γενιές. Μια στιγμή. Μια ολόκληρη ζωή ανάμεσά τους.

Χέρια που κουβαλούν αναμνήσεις συνάντησαν χεράκια που μόλις αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, να κοιτάζω και να σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις από πού ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε».