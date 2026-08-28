Δημήτρης Κόκοτας: «Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει» – Ο σπαρακτικός επικήδειος της συζύγου του

Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια της συζύγου του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνας Πετράκη, στο «τελευταίο αντίο» στον ερμηνευτή. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, άνθρωποι που γνώρισαν και αγάπησαν τον καλλιτέχνη στη διάρκεια της ζωής τους, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, για να τον αποχαιρετήσουν.

Η Κατερίνα Πετράκη και ο Δημήτρης Κόκοτας ερωτεύτηκαν, αγαπήθηκαν και συμπορεύτηκαν για αρκετά χρόνια, ενώ απέκτησαν και μία κόρη. Τα δύο χρόνια που ο τραγουδιστής πάλεψε για να κρατηθεί στη ζωή, η σύζυγός του έμεινε δίπλα του, τον επισκεπτόταν καθημερινά στο νοσοκομείο και έδωσε μαζί του την σκληρή αυτή μάχη.

«Έσβησε και είναι μαζί μου»

Στον επικήδειο που εκφώνησε σήμερα η Κατερίνα Πετράκη, τόνισε ότι ο σύζυγός της μπορεί να «με άφησε σωματικά, αλλά ακόμη είναι εδώ!».

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, γελούσε με τη φωνή μου και με ανάγκασε να πιάσω μικρόφωνο. Ο ίδιος με άφησε σωματικά, αλλά ακόμη είναι εδώ. Από εκεί φύγαμε μαζί. Έσβησε και είναι μαζί μου. Είμαι σίγουρη», ανέφερε αρχικά.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως πριν φύγει από το σπίτι τους, του ζήτησε να της δώσει δύναμη έτσι ώστε να μην καταρρεύσει, εξηγώντας ότι: «Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας».

«Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου, να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ», σημείωσε στον επικήδειο η Κατερίνα Πετράκη.