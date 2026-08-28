«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Την Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, πρόκειται να υπογραφούν στο Τελ Αβίβ οι επίσημες συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την απόκτηση του ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα», συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η επικείμενη υπογραφή έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης που έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στις 23 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς
Το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της συμφωνίας θα σφραγιστεί από τους αρμόδιους αμυντικούς οργανισμούς:
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Τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
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Τη Διεύθυνση Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.
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Εξειδικευμένους αμυντικούς φορείς και εταιρείες του Ισραήλ που συμμετέχουν στην κατασκευή και τεχνολογική ανάπτυξη των συστημάτων.
Το χρονοδιάγραμμα και η σταδιακή παράδοση
Το νέο αντιαεροπορικό πλέγμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει ολιστική κάλυψη απέναντι σε κάθε μορφής αεροπορική και πυραυλική απειλή.
Αναφερόμενος στην οικονομική και επιχειρησιακή διάσταση του έργου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημείωσε πως το συνολικό κόστος υπερβαίνει κατά ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σταδιακή ένταξη των υποσυστημάτων στο ελληνικό οπλοστάσιο.
«Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” θα είναι έτοιμη επιχειρησιακά σε 35 μήνες από σήμερα», είχε διευκρινίσει ο κ. Δένδιας, εξηγώντας πως ο χρόνος αυτός αφορά την πλήρη ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται κλιμακωτά σε στάδια.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, δημιουργώντας μια σύγχρονη αντιαεροπορική ομπρέλα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.