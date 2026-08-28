«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Την Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, πρόκειται να υπογραφούν στο Τελ Αβίβ οι επίσημες συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την απόκτηση του ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα», συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και εμβαθύνει περαιτέρω τις αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών.