Κομισιόν: «Η Τουρκία να αποφεύγει απειλές και να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών» – Η απάντηση σε ερώτηση του Γιώργου Αυτιά

Σαφή απάντηση για τις τουρκικές απειλές δίνει η Επίτροπος Διεύρυνσης, Marta Kos στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, είχε θέσει στην Κομισιόν το ερώτημα «Πώς είναι δυνατόν μια τρίτη χώρα, υποψήφια προς ένταξη, όπως η Τουρκία, να ζητά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ταυτόχρονα να απειλεί την Ελλάδα;».

Η Επίτροπος με την απάντησή της υπογραμμίζει ότι:

1. Η ΕΕ έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας.

2. Η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους.

3. Η Τουρκία πρέπει να σέβεται όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.

4. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών-μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας.

5. Η ΕΕ έχει μειώσει την προενταξιακή στήριξη προς την Τουρκία και έχει στρέψει τη χρηματοδότηση προς την κοινωνία των πολιτών, τις επαφές μεταξύ λαών και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Η πλήρης απάντηση είναι η εξής:

Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα και βασικός εταίρος της ΕΕ. Όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένως το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελεί στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ η ύπαρξη ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Η Επιτροπή συνεργάζεται με την Τουρκία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία βρίσκονται σε στασιμότητα από το 2018, λόγω οπισθοδρόμησης όσον αφορά το κράτος δικαίου.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει μειώσει την προενταξιακή στήριξη προς την Τουρκία και έχει στρέψει τη χρηματοδότηση προς την κοινωνία των πολιτών, τις επαφές μεταξύ λαών και τις προτεραιότητες της ΕΕ. Συμβαδίζοντας με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του 2024, η Επιτροπή επιδιώκει επαφές με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο. Η ΕΕ έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας.