Χατζηδάκης: «Δεν έτυχε… πέτυχε» – Στα 5,3 δισ. ευρώ το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο – Νέο «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες

Το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να τονίζει το ισχυρό κοινωνικό του πρόσημο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα νέο «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες, ενεργειακή αναβάθμιση για ευάλωτα νοικοκυριά, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παρεμβάσεις στις δημόσιες μεταφορές.

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Χατζηδάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα 5,3 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πόροι του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη να κάνει λόγο για ένα πρόγραμμα με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο.
  • Μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί περιλαμβάνεται το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, το οποίο θα αφορά 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Προβλέπεται επίσης αύξηση έως και 100 ευρώ τον χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, καθώς και η εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα 5,3 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πόροι του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη να κάνει λόγο για ένα πρόγραμμα με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο.

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Έργα 5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές – Τι έρχεται μετά την έγκριση του ελληνικού σχεδίου από την Κομισιόν

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ελληνικό πρόγραμμα ήταν ένα από τα πρώτα και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν, περιλαμβάνοντας δράσεις για το περιβάλλον, τη στέγαση και τις μεταφορές.

Νέο «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες

Μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί περιλαμβάνεται το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, το οποίο θα αφορά 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και η εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες.

Ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης

Στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται επίσης αύξηση έως και 100 ευρώ τον χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν και τις δημόσιες μεταφορές, με την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και συρμών του Μετρό.

«5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές. Με έντονο κοινωνικό πρόσημο!», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

«Δεν έτυχε… πέτυχε»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποδίδει την έγκριση του σχεδίου στη δουλειά που προηγήθηκε, επισημαίνοντας ότι ο Πρωθυπουργός του είχε αναθέσει την ευθύνη για τον συντονισμό της προσπάθειας.

«Γνωρίζω την πολύ καλή δουλειά που έγινε από τα συναρμόδια υπουργεία για τον σχεδιασμό των δράσεων του Ταμείου», αναφέρει.

Όπως προσθέτει, η ποιότητα και η αρτιότητα των παρεμβάσεων στο Ελληνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αναγνωρίστηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Δεν έτυχε… πέτυχε!», καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

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