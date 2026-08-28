Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Έργα 5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές – Τι έρχεται μετά την έγκριση του ελληνικού σχεδίου από την Κομισιόν

Με συνολικούς πόρους 5,3 δισ. ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, μετά την έγκρισή του, με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων για το περιβάλλον, τη στέγαση και τις μεταφορές, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε την έγκριση «εθνική επιτυχία», καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε πόρους ελληνικό σχέδιο και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση από τα Γραφεία Τύπου της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα είναι ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό όπως αναγνωρίζει η ίδια η Επιτροπή δείχνει την πολύ καλή προετοιμασία της Ελλάδας και την ποιότητα και αρτιότητα των παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν».

Όπως σημειώνεται, «η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την άμεση ενεργοποίηση 5,3 δισ. ευρώ (4,8 δισ. ευρώ + ΦΠΑ) για την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για την κοινωνική στέγαση και για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών».

«Με τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργού, Σταύρου Παπασταύρου σχεδιάστηκαν μέτρα και μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην μείωση του κόστους της ενέργειας καθώς και στην πράσινη μετάβαση νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Δέσμη 25 παρεμβάσεων

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, «πρόκειται για δέσμη 25 παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προγράμματα ”Εξοικονομώ” για ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, 2.800 νέες κατοικίες που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο του επιδόματος θέρμανσης.

Επίσης, περιλαμβάνεται προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και συρμών μετρό, ”κοινωνικό leasing” (με χαμηλό μίσθωμα) ηλεκτρικών οχημάτων για νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, επιδοτούμενη αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (ΙΧ, VAN, μεσαία και βαρέα οχήματα) για μικρές επιχειρήσεις και 100% επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία».

Τονίζεται τέλος, ότι το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα αφορά σε περίπου σε 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα ξεκινήσει άμεσα, εντός του 2026 και θα διαρκέσει έως και το 2032.

Τα έργα που ξεκινούν το 2026

Αναλυτικότερα, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, εντός του 2026 δρομολογούνται οι ακόλουθες δράσεις:

Κατασκευή Κοινωνικών Κατοικιών: Με συνεργασία των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και Εθνικής Άμυνας υλοποιείται μια σειρά ενεργειών για να λάβουν τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις οι εγκαταστάσεις τριών πρώην στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με απώτερο στόχο την δημοσίευση δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή περίπου 2.350 διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά με βάση μια νομοθετική μεταρρύθμιση και παρέμβαση που προετοιμάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση δημόσιων κτιρίων που δύνανται να μετατραπούν σε κτίρια οικιστικής χρήσης με στόχο να προκύψουν επιπλέον περίπου 400 κοινωνικές κατοικίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου αναμένεται να φτάσει τα 490 εκατ. ευρώ.

Με συνεργασία των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και Εθνικής Άμυνας υλοποιείται μια σειρά ενεργειών για να λάβουν τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις οι εγκαταστάσεις τριών πρώην στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με απώτερο στόχο την δημοσίευση δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή περίπου 2.350 διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά με βάση μια νομοθετική μεταρρύθμιση και παρέμβαση που προετοιμάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση δημόσιων κτιρίων που δύνανται να μετατραπούν σε κτίρια οικιστικής χρήσης με στόχο να προκύψουν επιπλέον περίπου 400 κοινωνικές κατοικίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου αναμένεται να φτάσει τα 490 εκατ. ευρώ. Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων: Με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης, προετοιμάζεται μια στοχευμένη δράση για την μείωση του ενεργειακού κόστους των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το μέτρο προβλέπει ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, όπως και αλλαγή θερμοσιφώνων με ηλιακούς. Θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση σε κλάδους που έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας. Η επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα να ενισχυθεί τόσο για τις δαπάνες του κτιριακού κελύφους όσο και για την αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού με ενισχυμένα ποσοστά επιδότησης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης των παρεμβάσεων χωρίς να επιβαρύνεται δραστικά η ρευστότητα της επιχείρησης.

Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 395 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα με στόχο την ωφέλεια περίπου 12.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Κοινωνικό Leasing για την μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη την δημοσίευση του μέτρου της μίσθωσης: ηλεκτρικών οχημάτων για ευάλωτα νοικοκυριά με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και πολύ χαμηλό μίσθωμα το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ μηνιαίως. Τα ωφελούμενα νοικοκυριά, επιδοτούμενα με μέγιστο ποσό τις 12.500 ευρώ (προσαυξημένο κατά 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος ΑμεΑ) θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μέσω μίσθωσης για τα επόμενα 4 χρόνια ένα ηλεκτρικό όχημα, το οποίο θα επιλέγεται από συγκεκριμένη λίστα, ενώ επίσης θα ληφθεί μέριμνα μελλοντικά για την απόκτηση του οχήματος μετά το πέρας της περιόδου μίσθωσης. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ με στόχο τα 15.000 ωφελούμενα νοικοκυριά.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη την δημοσίευση του μέτρου της μίσθωσης: ηλεκτρικών οχημάτων για ευάλωτα νοικοκυριά με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και πολύ χαμηλό μίσθωμα το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ μηνιαίως. Τα ωφελούμενα νοικοκυριά, επιδοτούμενα με μέγιστο ποσό τις 12.500 ευρώ (προσαυξημένο κατά 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος ΑμεΑ) θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μέσω μίσθωσης για τα επόμενα 4 χρόνια ένα ηλεκτρικό όχημα, το οποίο θα επιλέγεται από συγκεκριμένη λίστα, ενώ επίσης θα ληφθεί μέριμνα μελλοντικά για την απόκτηση του οχήματος μετά το πέρας της περιόδου μίσθωσης. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ με στόχο τα 15.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προετοιμάζει ήδη δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων τα οποία θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ. Πιο συγκεκριμένα 211 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα 101 στην Αθήνα και τα 110 στην Θεσσαλονίκη, θα ενισχύσουν τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, αντικαθιστώντας παλαιά οχήματα, κατά προτεραιότητα στις αστικές γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, χαμηλότερα εισοδήματα και περιορισμένη πρόσβαση σε ΙΧ, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Η προσθήκη των νέων λεωφορείων θα μειώσει κατά 15% τον χρόνο αναμονής στις στάσεις, θα εξυπηρετήσει την πύκνωση των δρομολογίων που εξυπηρετούν το κοινό και παράλληλα θα συνδράμουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών κατά 35 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί από Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα φτάνει τα 129 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προετοιμάζει ήδη δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων τα οποία θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ. Πιο συγκεκριμένα 211 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα 101 στην Αθήνα και τα 110 στην Θεσσαλονίκη, θα ενισχύσουν τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, αντικαθιστώντας παλαιά οχήματα, κατά προτεραιότητα στις αστικές γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, χαμηλότερα εισοδήματα και περιορισμένη πρόσβαση σε ΙΧ, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Η προσθήκη των νέων λεωφορείων θα μειώσει κατά 15% τον χρόνο αναμονής στις στάσεις, θα εξυπηρετήσει την πύκνωση των δρομολογίων που εξυπηρετούν το κοινό και παράλληλα θα συνδράμουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών κατά 35 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί από Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα φτάνει τα 129 εκατ. ευρώ. Αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπεται επιδότηση 20.000 ευρώ για την αλλαγή συμβατικού οχήματος ΤΑΞΙ με ηλεκτρικό, διαθέτοντας συνολικά μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα 68 εκατ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση παρέχεται στήριξη στους ιδιοκτήτες ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων των οποίων λήγει ο χρόνος ζωής με ηλεκτρικά οχήματα κατ’ εφαρμογή του Κλιματικού Νόμου και στην συνέχεια το μέτρο θα ενεργοποιηθεί σε όλη την Επικράτεια. Προβλέπεται άμεση πρόσβαση στο ποσό της επιδότησης χωρίς να παρεμβάλλονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το ύψος της επιδότησης για οχήματα ΤΑΞΙ που είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία ΕΔΧ ΤΑΞΙ, θα είναι αυξημένο (29.000 ευρώ).

Τα έργα που ξεκινούν το 2027

Επίσης για το 2027 προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων για ευάλωτα νοικοκυριά με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 δισ. ευρώ.

Δημιουργία δεκατριών (13) one stop shops, ένα ανά Περιφέρεια, μέσω των οποίων θα παρέχονται πληροφορίες, ενημέρωση και συμβουλές σε ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την μείωση του ενεργειακού κόστους.

Δωρεάν έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για περίπου 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης, στο οποίο θα εγγράφονται ηλεκτρονικά όλα τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

Εκσυγχρονισμός Φοιτητικών Εστιών, για συνολικά 15 κτίρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Κομοτηνή, εξασφαλίζοντας σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης σε περίπου 5.600 φοιτητές, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της δυναμικότητας κατά 36,5% σε σχέση με τους φοιτητές που φιλοξενούνται σήμερα σε εστίες.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους ετησίως που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης. Από το 2027 θα λάβουν επιπλέον 100 ευρώ το χρόνο για την περίοδο 2027-2032, με στόχο να απορροφάται ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο για θέρμανση.

Επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία, με το μέτρο να προβλέπει 100% επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικών αμαξιδίων, mobility scooters και hand bikes για 13.200 άτομα με αναπηρία, καθώς και για τετραπληγικά ή παραπληγικά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ασφαλισμένα ή μη.

Αναβάθμιση 10 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό οι οποίοι είναι παλαιάς τεχνολογίας και πλέον παροπλισμένοι.

Αναβάθμιση των σταθμών της γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας με στόχο την διασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας και στους 24 σταθμούς της Γραμμής εξυπηρετώντας την απρόσκοπτη χρήση τους από ΑμεΑ.

Προμήθεια 12 νέων συρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθηνών με στόχο την λειτουργική τους ένταξη στα δρομολόγια του Μετρό και την πύκνωση των δρομολογίων.

Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφερειακούς Δήμους. Πρόκειται για μια ευέλικτη υπηρεσία τοπικής συγκοινωνίας που θα εξυπηρετεί μετακινήσεις που γίνονται κυρίως από ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες και ανέργους.

Κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & ορεινές και νησιωτικές περιοχές, με στόχο την σημαντική βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος μεταφοράς, καθώς διασφαλίζει ότι χιλιάδες μαθητές με αναπηρία θα μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο τους με ασφάλεια, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση στις οικογένειές τους.

Αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε 33 σταθμούς του ΟΣΕ με στόχο την ανεμπόδιστη χρήση τους από ΑμεΑ.

Απόκτηση επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω μίσθωσης ή αγοράς, από πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και εγκατάσταση φορτιστών για ιδιωτική χρήση στις επιχειρήσεις.

Εγκατάσταση Δημόσια Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων με στόχο την ανάπτυξη 4.400 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σε περιοχές όπου σήμερα η αγορά δεν αναπτύσσει επαρκώς σχετικές υποδομές.

ΑΤΗΕΝS MOVE – Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αθηναίων, μέτρο που δημιουργεί 4 νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας (Νέος Κόσμος-Πετράλωνα-Κεραμεικός / Κάτω Πατήσια-Σεπόλια-Κεραμεικός /Προμπονά-Άνω Πατήσια-Κυψέλη / Αττική-Κυψέλη), ώστε να καλυφθούν κενά τοπικής μετακίνησης και να εξυπηρετούνται περιοχές με οικονομική και μεταφορική ευαλωτότητα.

Χατζηδάκης: Μια πραγματικά καλή είδηση

«Η έγκριση του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα είναι μια πραγματικά καλή είδηση» σημειώνει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» επισημαίνοντας πως «τώρα που ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο προορίζεται να γίνει ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομίας δίπλα στο ΕΣΠΑ, τις αγροτικές επιδοτήσεις και το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας».

Και προσθέτει: «Τα έργα 5,3 δισ. ευρώ που σχεδιάσαμε και ξεκινούν εξυπηρετούν πολλαπλούς στόχους. Οικονομική στήριξη οικογενειών και μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ευάλωτων, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της οικοδομής, βελτίωση του κτιριακού αποθέματος, προστασία του περιβάλλοντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, που θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, χωρίς καθυστερήσεις».

Παπαθανάσης: Εθνική επιτυχία η έγκριση του ελληνικού σχεδίου, του μεγαλύτερου σε πόρους κι ανάμεσα στα πρώτα της Ε.Ε.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η έγκριση του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, ενός από τα πρώτα και του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα σε πόρους που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μια εθνική επιτυχία. Είναι το αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, μεθοδικής προετοιμασίας και πολύμηνης επιτυχούς διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας στην Ε.Ε.. Συνιστά επίσης μια έμπρακτη απόδειξη για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την απάντηση στο ερώτημα ”μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τι;”.

Σηματοδοτεί τη ρεαλιστική προοπτική που δίνει στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή. Αναδεικνύει τους τρόπους και τους πόρους που μετουσιώνουν την οικονομική μεγέθυνση σε μόνιμο μέρισμα για την κοινωνία, πρωτίστως για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ενεργοποιεί 5,3 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού, του κόστους ενέργειας και του κόστους μεταφορών, τη χρηματοδότηση μόνιμων και βιώσιμων πράσινων επενδύσεων, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρηματικών υποδομών, περισσότερα σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και προμήθεια οχημάτων για νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες ή ΑμεΑ. Μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες, αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, βελτιώνουμε με μετρήσιμο αποτέλεσμα την καθημερινότητα, δημιουργούμε την Ελλάδα του 2030».