Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής «κίνδυνος-θάνατος» – Έκανε 18 παραβάσεις σε μόλις μία βόλτα – Πρόστιμα 18.590 ευρώ στον 30χρονο

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 30χρονος οδηγός μετέτρεψε τους δρόμους σε πίστα ταχύτητας, με αποτέλεσμα να διαπράξει 18 παραβάσεις. Για τις ενέργειές του, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.590 ευρώ.

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Σύλληψη μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του ΚΟΚ
ΦΩΤΟ: unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη μετέτρεψε τους δρόμους σε πίστα ταχύτητας.
  • Διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.590 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πίστα ταχύτητας μετέτρεψε τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη, το βράδυ της Πέμπτης (27/8), έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο.

Παραβίασε σωρηδόν τον ΚΟΚ και προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές

Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και μονόδρομους, αλλά και διαδοχικές παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, περιλάμβανε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η «κούρσα» του, η οποία κατέληξε σε τροχαίο με υλικές ζημιές.

Συνολικά τού βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών.

Ο 30χρονος δικυκλιστής οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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