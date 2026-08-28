Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής «κίνδυνος-θάνατος» – Έκανε 18 παραβάσεις σε μόλις μία βόλτα – Πρόστιμα 18.590 ευρώ στον 30χρονο

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Σε πίστα ταχύτητας μετέτρεψε τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη, το βράδυ της Πέμπτης (27/8), έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο.

Παραβίασε σωρηδόν τον ΚΟΚ και προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές

Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και μονόδρομους, αλλά και διαδοχικές παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, περιλάμβανε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η «κούρσα» του, η οποία κατέληξε σε τροχαίο με υλικές ζημιές.

Συνολικά τού βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών.

Ο 30χρονος δικυκλιστής οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.