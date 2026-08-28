Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Απόψε στρέφουμε το βλέμμα μας στον ουρανό για λίγη… μαγεία – Eλεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

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Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ζεστά βράδια, τη θάλασσα και, φυσικά, το πιο φωτεινό και εντυπωσιακό φεγγάρι της χρονιάς. Η Πανσέληνος του Αυγούστου δεν είναι απλώς ένα αστρονομικό φαινόμενο, είναι μια εμπειρία, μια γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένουμε πώς και πώς.

Απόψε, ο νυχτερινός ουρανός μας χαρίζει για άλλη μια φορά αυτό το μοναδικό θέαμα, προσκαλώντας μας να στρέψουμε το βλέμμα ψηλά.

Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Κάθε πανσέληνος του χρόνου έχει το δικό της παραδοσιακό όνομα, το οποίο συνήθως προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής. Η αυγουστιάτικη πανσέληνος ονομάζεται παραδοσιακά «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου».

Από πού πήρε το όνομά της;

Ονομάστηκε έτσι επειδή αυτή την εποχή του χρόνου, οι ιθαγενείς φυλές μπορούσαν να ψαρέψουν πιο εύκολα τον οξύρρυγχο, ένα μεγάλο ψάρι που αφθονούσε στις Μεγάλες Λίμνες της Αμερικής.

Άλλες ονομασίες:

Συχνά αναφέρεται και ως το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» ή το «Φεγγάρι της Συγκομιδής», καθώς σηματοδοτούσε την περίοδο που οι καλλιέργειες ήταν έτοιμες για μάζεμα.

Πώς να απολαύσετε καλύτερα τη βραδιά

Για να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο, δεν χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό. Η φύση έχει φροντίσει για όλα!

Βρείτε ένα σκοτεινό μέρος:

Απομακρυνθείτε από τα έντονα φώτα της πόλης (φωτορύπανση). Μια παραλία, ένας λόφος ή ακόμα και μια ταράτσα είναι ιδανικά σημεία.

Καλή παρέα:

Πάρτε μαζί σας το ταίρι σας ή τους φίλους σας, καλή διάθεση και ίσως μια κιθάρα. Το φεγγάρι είναι πάντα καλύτερο όταν το μοιράζεσαι.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι η τέλεια αφορμή για να κάνουμε μια παύση από την καθημερινότητά μας, να συνδεθούμε με τη φύση και να νιώσουμε τη μαγεία του σύμπαντος.

Eλεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το ΥΠΠΟ προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η διοργάνωση κορυφώνεται την βραδιά της Πανσελήνου, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Αυγούστου.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Σύμφωνα, δε, με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ https://www.culture.gov.gr.