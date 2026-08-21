Ρομαντικοί όλου του κόσμου ενωθείτε: Πότε θα δούμε την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο – Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

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Ρομαντικοί όλου του κόσμου ενωθείτε. Στις 28 Αυγούστου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, στρέφουμε όλοι το βλέμμα μας στον ουρανό για να απολαύσουμε την Αυγουστιάτικη πανσέληνο η οποία είναι γνωστή διεθνώς ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon).

Φέτος, η πανσέληνος του Αυγούστου επιφυλάσσει ένα επιπλέον δώρο στους λάτρεις του φεγγαριού.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, η σελήνη φτάνει στην απόλυτη κορύφωσή της και, λίγες ώρες αργότερα, βυθίζεται μερικώς στη σκιά της Γης. Πρόκειται για μια μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι πλήρως ορατή και από την Ελλάδα.

Γιατί λέγεται «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου»

Η ονομασία προέρχεται από παραδόσεις λαών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία ο οξύρρυγχος αφθονούσε σε ποτάμια και λίμνες, αποτελώντας σημαντική πηγή τροφής. Αν και πρόκειται για έναν καθαρά λαογραφικό όρο και όχι για επίσημη αστρονομική ορολογία, το όνομα επιβίωσε στον χρόνο, πέρασε στη σύγχρονη παράδοση και καθιερώθηκε παγκοσμίως.

Δωρεάν είσοδος σε 126 χώρους πολιτισμού

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος συνοδεύεται για 27η συνεχή χρονιά, από την καθιερωμένη γιορτή του Υπουργείου Πολιτισμού. Εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα συμμετέχουν στον εορτασμό, προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία περιήγησης κάτω από το σεληνόφως. Συνολικά 126 χώροι θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο στις 28 Αυγούστου.

Σε 61 από αυτούς θα φιλοξενηθούν παράλληλα οργανωμένες πολιτιστικές δράσεις —από μουσικές και χορευτικές παραστάσεις μέχρι θεατρικά αναλόγια, εικαστικές εκθέσεις και θεματικές ξεναγήσεις— ενώ επιπλέον 65 χώροι θα παραμείνουν απλώς ανοιχτοί για το κοινό.

Το τελευταίο μεγάλο ολόγιομο φεγγάρι του καλοκαιριού γίνεται έτσι η ιδανική αφορμή για να ξαναανακαλύψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά σε ατμόσφαιρα μυσταγωγίας.