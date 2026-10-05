Γιώργος Μαζωνάκης: Τα στοιχεία που φέρεται να διέγραψε η 56χρονη γιατρός μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Νέα στοιχεία σχετικά με όσα φέρεται να προηγήθηκαν και να ακολούθησαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του Mega «LiveNews». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δεδομένα που, όπως αναφέρθηκε, είχαν διαγραφεί από ηλεκτρονικά μέσα του ιατρείου και στη συνέχεια ανακτήθηκαν από τα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εκπομπή παρουσίασε, μεταξύ άλλων, αποτελέσματα από συσκευή που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στον τραγουδιστή στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, μία ημέρα πριν από τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στοιχεία για την απομάκρυνση φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ενός φλεβοκαθετήρα και συσκευασιών αναισθητικών ουσιών πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Το έγγραφο που διαγράφηκε

Σύμφωνα με το «LiveNews», μεταξύ των δεδομένων που είχαν διαγραφεί και ανακτήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία περιλαμβάνεται έγγραφο στο οποίο αναγράφονται το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης και η ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026. Τα στοιχεία αποδίδονται σε εξέταση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικής συσκευής.

Κατά την εξέταση της 8ης Σεπτεμβρίου είχε καταχωριστεί το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή. Αντίθετα, την επόμενη ημέρα, όταν φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, χρησιμοποιήθηκε «κωδικός» αντί ονόματος.

Πρόκειται για μηχάνημα με μεταλλικές επιφάνειες, πάνω στις οποίες ο εξεταζόμενος τοποθετεί το χέρι του. Στα δεδομένα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονταν ενδείξεις οι οποίες αποδίδονταν, μεταξύ άλλων, σε συναισθήματα ή ψυχολογικές καταστάσεις, όπως το μίσος, η αμηχανία, ο εγωισμός, η απογοήτευση, η ματαίωση, ο θυμός, ο εφησυχασμός, η απληστία, η απελπισία, η ανυπομονησία, η θλίψη, το πένθος και η επίρριψη ευθυνών.

Στα ανακτημένα στοιχεία εμφανίζονταν επίσης η κόπωση με τιμή 56,94, η «επίρριψη ευθυνών» με τιμή 14,35 και η «απληστία» με τιμή -20,42%. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε με ποια μονάδα μέτρησης ή επιστημονική μεθοδολογία προέκυψαν οι συγκεκριμένες τιμές.

Σε δεύτερο σύνολο δεδομένων καταγράφονταν οι ενδείξεις κεντρικό νευρικό σύστημα 78,64, ανοσοποιητικό σύστημα 51,55, ύπνος 43,32, υπόφυση 43,28 και αδρεναλίνη 38,56. Υπήρχε ακόμη αναφορά στα αμινοξέα, χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένη αριθμητική τιμή.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα σχετικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς οι πρακτικές που περιγράφονται δεν είχαν εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επισκέψεις.

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Τι φέρεται να απομακρύνθηκε πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ

Στοιχεία παρουσιάστηκαν επίσης για τις κινήσεις που φέρεται να έγιναν στο ιατρείο από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πρόβλημα έως την άφιξη των διασωστών.

Από την έρευνα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, προκύπτει ότι απομακρύνθηκαν τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν έχουν βρεθεί, καθώς και ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας που βρισκόταν στο αριστερό χέρι του τραγουδιστή. Παράλληλα, διερευνώνται τόσο το είδος όσο και η ποσότητα των αναισθητικών ουσιών που φέρεται να χορηγήθηκαν.

Σύμφωνα με την εκπομπή τα φίλτρα είχαν αφαιρεθεί από το μηχάνημα πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα φέρεται να αφαιρέθηκε ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας και να απομακρύνθηκαν οι συσκευασίες των αναισθητικών ουσιών.

Η 56χρονη υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο τραγουδιστής παρουσίασε πρόβλημα έως την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ μεσολάβησαν έξι λεπτά. Στο συγκεκριμένο διάστημα εξετάζεται εάν μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που περιγράφονται, παράλληλα με την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ.