Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση για τα 52α γενέθλια του κόμματος, στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού στην Αθήνα.
Κυριάκος Μητσοτάκης: LIVE η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleGoogle Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ