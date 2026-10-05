Κυριάκος Μητσοτάκης: LIVE η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση για τα 52α γενέθλια του κόμματος, στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού στην Αθήνα.