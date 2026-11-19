Με αφορμή τα δημοσιεύματα που προέκυψαν από την τελευταία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ιδίως στο σκέλος των απευθείας αναθέσεων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) παρουσιάζει αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο κάτω από το οποίο γίνονται οι απευθείας αναθέσεις στηλιτεύοντας το γεγονός ότι επιδιώκεται μια «άδικη κι αδικαιολόγητη στοχοποίηση αιρετών του αυτοδιοικητικού θεσμού». «Ως εδώ με το λαϊκισμό», επισημαίνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και εκθέτει τις οκτώ αλήθειες για την εφαρμογή των απευθείας αναθέσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

«Η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων είναι απολύτως νόμιμη και ακολουθείται όχι μόνον από τους Δήμους, αλλά κι από το Κεντρικό Κράτος. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με τα οποία επιχειρείται η άδικη κι αδικαιολόγητη στοχοποίηση αιρετών του αυτοδιοικητικού θεσμού, επειδή αξιοποιούν την απολύτως νόμιμη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν τους Δήμους τους, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα ήθελε να παρουσιάσει 8 αλήθειες για το ζήτημα αυτό :

Πρώτον, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προβλέπεται ρητά στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και επιτρέπεται (χωρίς άλλη προϋπόθεση) για κάθε είδους ετήσια δαπάνη με προϋπολογιζόμενο ύψος έως 30.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι οι Δήμαρχοι αυτοί που φέρνουν στη Βουλή και ψηφίζουν τους νόμους. Οι Δήμαρχοι είναι αυτοί που μεταξύ όλων των άλλων κρατικών λειτουργών, οφείλουν να τους εφαρμόζουν. Κι αυτό κανουμε.

Δεύτερον, σε καμία διάταξη του συγκεκριμένου Νόμου δεν συνδέεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με ύπαρξη απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, ούτε απαγορεύεται η επανάληψη των απευθείας αναθέσεων σε ετήσια βάση και ανά οικονομικό έτος. Συνεπώς, όσες μομφές αποδίδονται σε αιρετούς της Αυτοδιοίκησης επειδή συμβασιοποιούν δαπάνες των Δήμων τους με απευθείας ανάθεση, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή είναι εκ των προτέρων μεμπτή ή αδιαφανής, αποδεικνύουν αφενός την έλλειψη γνώσης της ισχύουσας νομοθεσίας από πλευράς τους. Αφετέρου, συνιστούν ξεκάθαρη συκοφαντική δυσφήμηση κι έκφραση απρέπειας, σε βάρος των αιρετών του αυτοδιοικητικού θεσμού.

Τρίτον, υπενθυμίζουμε στους όψιμους επικριτές των αιρετών αυτοδιοικητικών και μόνον, ότι το συγκεκριμένο άρθρο ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 επί Υπουργείας κ. Σπίρτζη και στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, όχι μόνον δεν άλλαξε, αλλά το χρησιμοποιούν συλλήβδην όλοι οι δημόσιοι φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί της Χώρας, τα Υπουργεία, τα Δασαρχεία, οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, η ΥΠΑ, τα ΝΠΔΔ του Κράτους κ.λπ. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν είναι δημιούργημα των Δημάρχων, ούτε τους αφορά κατ΄αποκλειστικότητα. Είναι η πρόβλεψη του νομοθέτη για την εκτέλεση και υλοποίηση των δαπανών της καθημερινότητας στο σύνολο του δημοσίου τομέα. Γιατί λοιπόν ενοχλούνται όταν κάνουν απευθείας αναθέσεις οι Δήμοι και δεν ενοχλούνται όταν την ίδια διαδικασία την κάνουν άλλοι φορείς και μάλιστα, με πολύ μεγαλύτερα ποσά;

Τέταρτον, η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τους Δήμους (ενδεικτικά: φορολογικές και λογιστικές, υπηρεσίες εκπροσώπησης και παράστασης σε δικαστήρια από δικηγόρους, υπηρεσίες τεχνικών και χρηματοδοτικών συμβούλων, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, υπηρεσίες αδειοδότησης και ωρίμανσης έργων, υπηρεσίες χάραξης ζωνών λιμένων και αιγιαλού, υπηρεσίες καταγραφής και απομαγνητοφώνησης πρακτικών συλλογικών οργάνων κ.λπ.) και ειδικά προς τους μικρούς και μεσαίους, διενεργείται σε ετήσια βάση (ή με πολυετή ανάληψη υποχρέωσης) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ. Ο Νομοθέτης ( και όχι οι Δήμαρχοι) αναγνώρισε όχι μόνον στους Δημάρχους, αλλά και σε Προϊστάμενους άλλων δημοσίων φορέων, ότι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον επιστήμονα της εμπιστοσύνης τους, βάζοντας όριο μόνον στο ύψος της ετήσιας δαπάνης για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Κι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε κανέναν από τους μικρούς Δήμους οι υπηρεσίες αυτές δεν κοστίζουν διακριτά και σε ετήσια βάση άνω των 30.000€/έτος. Συνεπώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας είναι απολύτως νόμιμη η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού αλλά η απευθείας ανάθεση.

Πέμπτον, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι όχι απλά νόμιμη, αλλά και απολύτως διαφανής . Είναι μια δημόσια διαδικασία, που το σύνολό της (από το τεκμηριωμένο αίτημα μέχρι την τελική σύμβαση και το ένταλμα πληρωμής) αναρτάται στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) κατά περίπτωση. Δεν γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες ή με όρους διαπλοκής και αδιαφάνειας όπως ορισμένοι ισχυρίζονται, αλλά με απόλυτη τήρηση του Νόμου και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Εξάλλου, μέχρι το 2019 που υφίστατο ο προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ, όλες αυτές οι διαδικασίες ελέγχθηκαν και ελέγχονταν συστηματικά από τον οικείο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα κάθε Δήμου.

Έκτον, τονίζουμε ξανά πως το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι τα 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Γι αυτό αποτελεί σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας και συκοφαντία κάθε είδους ανάρτησης ή δημοσιεύματος, που σκόπιμα και δόλια παρουσιάζει ως τεράστια τα ποσά αναθέσεων σε συγκεκριμένους αναδόχους, αθροίζοντας τα ποσά αυτά σε διάστημα αρκετών ετών και όχι σε ετήσια βάση, που είναι το αληθές μέτρο σύγκρισης και τήρησης της νομιμότητας. Αυτή η μπακαλίστικη προσέγγιση δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια, ούτε το δημόσιο συμφέρον. Κι όταν προβάλλεται με πηχυαίους τίτλους συνιστά φθηνό λαϊκισμό. Η ανάγκη των Δήμων για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι ετήσια και όχι άπαξ. Λογιστής και φοροτεχνικός απαιτείται κάθε χρόνο, κάθε χρόνο λοιπόν θα υπάρχει σε κάθε Δήμο μια αντίστοιχη σύμβαση. Το άθροισμα των συμβάσεων αυτών για 5 ή 10 χρόνια, δεν συνιστούν παράβαση του Νόμου από πλευράς του αυτοδιοικητικού προσωπικού, απλά αποδεικνύει ότι στόχος είναι η δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων σε βάρος τους και τίποτε άλλο.

Έβδομον, οι συμβάσεις με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων δεν ανατίθενται χαριστικά σε κανέναν. Αφορούν συγκεκριμένα παραδοτέα είτε σε έργο, είτε σε προμήθειες, είτε σε υπηρεσίες, τα οποία παραλαμβάνουν και υπογράφουν οι αρμόδιες ανά Δήμο επιτροπές παραλαβής που αποτελούνται από υπαλλήλους των δημοτικών υπηρεσιών, κι όχι από αιρετούς. Το αυτό ισχύει και για τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που ελέγχονται ως προς την ουσία και πληρότητά τους από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών κάθε Δήμου και όχι από το Δήμαρχο. Η παρουσίαση φαινομενικά μεγάλων ποσών και η παντελής έλλειψη αναφοράς στο ότι αυτά τα ποσά αφορούν την παροχή συγκεκριμένου έργου ή υπηρεσίας προς το Δήμο, αποτελεί επίσης λαϊκισμό και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις περί δήθεν διασπάθισης του δημοσίου χρήματος. Κανένας Δήμος δεν καταβάλλει χρήματα “στον αέρα”, για κάθε δαπάνη υπάρχει τεχνική περιγραφή ποσοτήτων ή υπηρεσιών και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης ή παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων.

Τέλος, τονίζουμε ότι οι Δήμοι είναι ο μοναδικός θεσμός του Κράτους που υπόκειται σε ένα πολυεπίπεδο και διαρκές σύστημα ελέγχων, το οποίο απορρέει από το άρθρο 102 του Συντάγματος και εξειδικεύεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο έλεγχος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκείται σε τέσσερα επίπεδα:

Διοικητικός έλεγχος νομιμότητας. Δημοσιονομικός και προσυμβατικός έλεγχος απο το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια, αφού οι ΟΤΑ υποχρεούνται να διαθέτουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπές Ελέγχου, ενώ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους επιθεωρητικούς ελέγχους για υποθέσεις κακοδιοίκησης ή διαφθοράς. Παράλληλα, κάθε διοικητική πράξη και δαπάνη αναρτάται υποχρεωτικά στη «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ. Δικαστικός και κοινωνικός έλεγχος. Κάθε δημότης ή φορέας με έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει αποφάσεις των ΟΤΑ ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, πέρα από τον πολιτικό έλεγχο της αντιπολίτευσης και των πολιτών.

Η ΚΕΔΕ βάζει ανάχωμα στο λαϊκισμό, απαντώντας με 8 αλήθειες για το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων».