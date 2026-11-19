Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστα Μπακογιάννη για την ανακατασκευή της πολυκατοικίας, που κατέρρευσε μετά την έκρηξη φυσικού αερίου με συνέπεια έξι νεκρούς στην Πλάκα, και των παρακείμενων κτιρίων που υπέστησαν ζημιές.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων όταν ο Κώστας Μπακογιάννης ερωτώντας εάν η δημοτική αρχή Δούκα έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών στο ύψος των 2,8 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων, ο γενικός γραμματέας του Δήμου, Ιωάννης Βακουντούζης, ενημέρωσε ότι έχει υποβληθεί στο σχετικό αίτημα χρηματοδότησης προς το υπουργείο Εσωτερικών. Εξήγησε, όμως, ότι η περίπτωση των κτιρίων της Λυσικράτους παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα καθότι υπάγονται στην κατηγορία των «διατηρητέων» κτιρίων, για τα οποία επιλαμβάνεται το υπουργείο Πολιτισμού. Σημείωσε, μάλιστα, ότι όταν θα κατατεθούν οι σχετικές μελέτες και αναδειχθεί ο ανάδοχος, θα γίνει ο σχετικός έλεγχος από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και ακολούθως θα γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. «Δεν είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί όλο το ποσόν των 2,8 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που περισσέψουν χρήματα, αυτά θα επιστραφούν στο υπουργείο Εσωτερικών», διευκρίνισε ο γενικός γραμματέας του Δήμου Αθηναίων, Ιωάννης Βακουντούζης.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά την διατύπωση από την πλευρά του Μπακογιάννη ότι δεν προκύπτει από την σχετική μελέτη ότι το κόστος αποκατάστασης θα ανέλθει στα 2,8 εκατ. ευρώ. Υπονόησε, μάλιστα, ότι η διοίκηση Δούκα έχει κάνει ανάθεση άνευ διαγωνισμού σε συγκεκριμένη μελετητική εταιρεία. Έτσι, λοιπόν, ο Κώστας Μπακογιάννης έθεσε σειρά ερωτημάτων.

«Μας επικρίνετε ότι παρανομήσαμε. Όπως παρανόμησε η κ. Μενδώνη (σ.σ. υπουργός Πολιτισμού), ο κ. Λιβάνιος (σ.σ. υπουργός Εσωτερικών) και θα τους ενημερώσουμε », απάντησε ο Χάρης Δούκας. Ο ίδιος εξήγησε ότι η εταιρεία που ανέλαβε να κάνει την μελέτη είναι η ίδια που βρίσκεται στο μητρώο εργοληπτών του Δημοσίου, και είχε αναλάβει την ανάσυρση των μπάζων για την αναζήτηση των έξι νεκρών. «Πρόκειται για την εταιρεία που μας ειδοποίησε ότι μαζί με την αποκατάσταση της μιας πολυκατοικίας στη Λυσικράτους, πρέπει να γίνει και αποκατάσταση των δυο παρακείμενων γιατί υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα», είπε ο Χάρης Δούκας.

«Για την αποκατάσταση απαιτούνται υποστηλώματα», τόνισε ο Χάρης Δούκας και μόνον το υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να εγκρίνει μελέτη αποκατάστασης για τα διατηρητέα κτήρια. «Αλλά αφού εσείς κύριε Μπακογιάννη υποστηρίζετε ότι η δημοτική επιτροπή έχει παρανομήσει, όπως έχει παρανομήσει και το υπουργείο Πολιτισμού, θα σταματήσουμε την γρήγορη διαδικασία αποκατάστασης επί της οδού Λυσικράτους και θα ενημερώσουμε τους κατοίκους ότι εσείς δεν θέλετε να προχωρήσει το έργο αποκατάστασης», είπε σε υψηλούς τόνους ο Χάρης Δούκας. «Παρακαλώ να μην μας καθυβρίζετε και να μας σέβεστε, όπως σας σεβόμαστε όλοι εδώ», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων απευθυνόμενος στον Κώστα Μπακογιάννη.

Επανέφεραν το ζήτημα δι’ ανακοινώσεων

Σήμερα, ο Κώστας Μπακογιάννης επανήλθε στο ζήτημα και σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «2,8 εκατομμύρια ευρώ με διαδικασίες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα». «Ο Δήμος Αθηναίων αιτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους. Στηρίξαμε το αίτημα γιατί το έργο είναι ζωτικής σημασίας και όσο είναι ο δρόμος κλειστός η Πλάκα ασφυκτιά. Ζητήσαμε όμως να δούμε τη μελέτη. Το ποσό μάς φάνηκε υπερβολικό. Με τόσα χρήματα αποκαθιστάς τρία σπίτια, όχι μόνο ένα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Πώς προέκυψαν λοιπόν τα 2,8 εκατομμύρια;», διερωτήθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης σημειώνοντας: «Χθες, στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος απάντησε ότι την εκτίμηση την έκανε «η εταιρεία». Ποια εταιρεία; Η ίδια που κλήθηκε να μαζέψει τα μπάζα και να διευκολύνει τις έρευνες. Η ίδια εταιρεία που, κατά τον δήμαρχο, θα εκτελέσει και το έργο των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ».

«Δηλαδή, τη μελέτη στην οποία βασίστηκε το επίσημο αίτημα του Δήμου δεν την εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μια ιδιωτική εταιρεία! Και ποια εταιρεία; Η ίδια στην οποία ο δήμαρχος έχει αποφασίσει εκ των προτέρων να αναθέσει απευθείας το έργο χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία! Πρώτα βρήκαν ποιος θα το κάνει. Μετά τον ρώτησαν πόσο θα πάρει», ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Όλα αυτά στα λόγια. Χωρίς έγγραφα, χωρίς καμία ανάρτηση στη Διαύγεια», έσπευσε να στηλιτεύσει ο Κώστας Μπακογιάννης. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «ο νόμος, βέβαια, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπει ότι η μελέτη πρέπει να εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή από μελετητή στον οποίο έχει ανατεθεί επίσημα η εκπόνησή της, πάντοτε με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Προβλέπει επίσης ότι, κατά κανόνα, η ανάθεση ενός έργου γίνεται έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. Ακόμη και για το κατεπείγον, ο νόμος προβλέπει διαδικασία διαπραγμάτευσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις». Ο Κώστας Μπακογιάννης έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα: «Τι εμπόδιζε λοιπόν τον Δήμο να καλέσει τρεις εταιρείες να δώσουν προσφορά για έργο αντί να απευθυνθεί σε μία μόνο;». «Αυτά όμως δεν αφορούν τον δήμαρχο, ο οποίος, επικαλούμενος την ανάγκη για επίσπευση, θεωρεί πως μπορεί να παραβιάζει κάθε έννοια διαφάνειας και νομιμότητας», ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Δούκας: «Άσχετος και επικίνδυνος ο Μπακογιάννης»

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας απάντησε σε υψηλούς τόνους και χαρακτήρισε «άσχετο» και «επικίνδυνο» τον Κώστα Μπακογιάννη. Ο Χάρης Δούκας καταλόγισε στον Κώστα Μπακογιάννη ότι «επιχειρεί μιλώντας για δήθεν ‘νομιμότητα και διαφάνεια’, να διαστρεβλώσει τον ιερό σκοπό -κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας- να διερευνήσουμε πρώτον αν υπάρχει ζωή στην πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη και εν συνεχεία να περισυλλέξουμε τους νεκρούς. Αλλά και να διευκολύνουμε να αναζητηθούν τα αίτια του δυστυχήματος».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Χάρης Δούκας τον εγκάλεσε ότι «αν έμπαινε στον κόπο πριν μιλήσει να μελετήσει σοβαρά την υπόθεση, θα έβλεπε ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 2,8 εκατ. ευρώ που επικαλείται, αφορά την εκτέλεση της ως άνω εισαγγελικής παραγγελίας, που οδήγησε στην αποκάλυψη των συμμοριών χαλκού». «Φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα που προχώρησαν όλα και οι σχετικές αποκαλύψεις δεν άρεσαν στον κ. Μπακογιάννη», στηλίτευσε ο Χάρης Δούκας. «Το υπόλοιπο μέρος του ποσού αφορά τις εργασίες στήριξης δυο γειτονικών οικοδομών που είναι επικίνδυνες, αλλά ταυτόχρονα έχουν χαρακτηριστεί και διατηρητέες», σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

«Ο Μπακογιάννης αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας»

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «για τον λόγο αυτό υπάρχει στενή συνεργασία του Δήμου με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εσωτερικών». «Όσον αφορά τη διάθεση των πόρων για τις εργασίες αυτές, γίνεται με απόλυτη τήρηση των διατάξεων του Νόμου για τις εξαιρετικά επείγουσες εργασίες και η μελέτη που θα εγκρίνεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Ώστε να γίνει δυνατή η παράδοση της οδού Λυσικράτους στην κυκλοφορία», σημείωσε ο Χάρης Δούκας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του κ. Μπακογιάννη αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές». «Ο κ. Μπακογιάννης είναι επίσης επικίνδυνος γιατί με την τακτική παρακώλησης που ακολουθεί, δημιουργεί κινδύνους για τους περίοικους στην περιοχή, αλλά και αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας με την Λυσικράτους κλειστή», επισήμανε στη ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας, για να καταλήξει λέγοντας: «Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που έκανε εργοτάξιο όλο το κέντρο της Αθήνας με τον μεγάλο περίπατο, ταλαιπωρώντας άσκοπα για χρόνια τους δημότες της Αθήνας. Με το αζημίωτο βέβαια».

Ο κ. Μπακογιάννης είναι και άσχετος και επικίνδυνος. Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του, αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μπακογιάννης είναι επίσης επικίνδυνος γιατί με την τακτική παρακώλησης που ακολουθεί, δημιουργεί κινδύνους για τους περίοικους στην περιοχή, αλλά και αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας με την κλειστή Λυσικράτους. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που έκανε εργοτάξιο όλο το κέντρο της Αθήνας με τον μεγάλο περίπατο, ταλαιπωρώντας άσκοπα για χρόνια τους Δημότες της Αθήνας. Με το αζημίωτο βέβαια. Υ.Γ. Παραθέτουμε τον σύνδεσμο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ που περιέχει την τεκμηρίωση των ποσών από το ΥΠΕΣ. https://t.co/xmIqtnyoBC — Haris Doukas (@h_doukas) November 19, 2026

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών

Ως υστερόγραφο ο Χάρης Δούκας στην ανακοίνωσή του αναρτά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που είναι αναρτημένη στη «Διαύγεια» φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου και αφορά στην εκταμίευση 2.860.680 ευρώ ως έκτακτη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την έκρηξη και κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους 15, στην περιοχή της Πλάκας.

Η ανταπάντηση του Κώστα Μπακογιάννη

Αφού χαρακτήρισε τον Χάρη Δούκα «ένα υβριστή δήμαρχο με δυσανεξία στην κριτική και τη λογοδοσία», ο Κώστας Μπακογιάννης είπε: «Ο κ. Δούκας απάντησε με ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις στα σοβαρά ερωτήματα που θέσαμε για τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ της οδού Λυσικράτους». «Η επιθετικότητα και η λάσπη όμως δεν υποκαθιστά την υποχρέωση σε απαντήσεις», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης επαναφέροντας τα ερωτήματα του είχε θέσει κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Τα ερωτήματα είναι τα κάτωθι:

«1. Ποιος υπολόγισε το κόστος των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ; Υπάρχει επίσημη τεχνική μελέτη και αναλυτικός προϋπολογισμός που να δικαιολογούν το συγκεκριμένο ποσό; Που βρίσκονται τα επίσημα έγγραφα; Γιατί δεν έχουν παρουσιαστεί;

Ποιος είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου; Έχει ελέγξει και εγκρίνει τη μελέτη και τον προϋπολογισμό ή ο Δήμος στηρίχθηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας; Είναι η ίδια εταιρεία που υπολόγισε το κόστος εκείνη που πρόκειται να αναλάβει και το έργο; Εάν ναι, πώς διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος έλεγχος του προϋπολογισμού; Γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές και από άλλες εταιρείες; Ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, εξετάστηκε η δυνατότητα ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να προστατευτούν τα χρήματα των δημοτών;».

«Οι ύβρεις δεν είναι απαντήσεις και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου. Περιμένουμε στοιχεία. Όχι άλλες προσβολές. Κύριε Δούκα, θα λογοδοτήσετε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κώστας Μπακογιάννης.

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1. Ποιος υπολόγισε το κόστος των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ; Υπάρχει επίσημη τεχνική μελέτη και αναλυτικός προϋπολογισμός που να δικαιολογούν το συγκεκριμένο ποσό; Που βρίσκονται τα επίσημα έγγραφα; Γιατί δεν έχουν παρουσιαστεί; 2. Ποιος είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου; Έχει ελέγξει και εγκρίνει τη μελέτη και τον προϋπολογισμό ή ο Δήμος στηρίχθηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας; 3. Είναι η ίδια εταιρεία που υπολόγισε το κόστος εκείνη που πρόκειται να αναλάβει και το έργο; Εάν ναι, πώς διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος έλεγχος του προϋπολογισμού; 4. Γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές και από άλλες εταιρείες; Ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, εξετάστηκε η δυνατότητα ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να προστατευτούν τα χρήματα των δημοτών; Οι ύβρεις δεν είναι απαντήσεις και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου.

Περιμένουμε στοιχεία. Όχι άλλες προσβολές.

Κύριε Δούκα, θα λογοδοτήσετε. — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) November 19, 2026

Νέα απάντηση Δούκα σε Μπακογιάννη

Με προσφώνηση πια ο Χάρης Δούκας απευθύνθηκε εκ νέου στον Κώστα Μπακογιάννη για να του επισημάνει: «Για τις εργασίες που έγιναν στην οδό Λυσικράτους και την επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος στην Πλάκα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κατόπιν εντολής του οποίου ενεργήσαμε, στην ΕΜΑΚ και στους αρμόδιους υπουργούς». «Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς. Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο», τόνισε στο μήνυμά του ο Χάρης Δούκας για να καταλήξει: «Πλησιάζει η ώρα».